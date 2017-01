M4, il comune eroga contributi a 400 imprese a disagio per i cantieri

Sono in tutto 400 le domande per accedere ai fondi messi a disposizione dal comune di Milano per gli esercizi commerciali interessati dai cantieri della linea 4 del metrò (M4). Alle prime 190 imprese che avevano già ricevuto i contributi si sono aggiunte ora 210 imprese (commerciali, artigiane e di servizi), che hanno aderito al bando chiuso il 20 gennaio.

Una volta ammessa la domanda e dopo la stesura della graduatoria, i 210 operatori vedranno riconoscersi i contributi a parziale copertura di spese di vario tipo, tra canoni di locazione, utenze per gli immobili, canoni e tributi locali, leasing, acquisto di materiale d'uso e altro. Il bando era destinato a imprese commerciali, artigiane o di servizi.

Il contributo sarà al massimo di 15 mila euro per le attività giudicate "ad impatto molto elevato", cioè che subiscono in modo molto elevato la vicinanza coi cantieri di M4, e al massimo di 5 mila euro per l'impatto "elevato". E comunque non si potrà superare l'80% della spesa sostenuta e documentata.

In totale, il comune di Milano ha stanziato sei milioni di euro per venire incontro ai commercianti che hanno subìto disagi per i cantieri.

"Siamo soddisfatti del numero di domande pervenute. Una risposta importante che ci consentirà di sostenere quattrocento realtà a impatto elevato o molto elevato e intercluse tra i diversi cantieri M4. Andremo avanti anche con le iniziative volte a dare maggior visibilità alle attività nelle aree di cantiere in accordo con M4 e con MM", ha dichiarato Cristina Tajani, assessore al commercio.