Festeggiare San Patrizio con una cena irlandese: da Carrefour una selezione esclusiva di prodotti

Il 17 marzo si festeggia San Patrizio, una ricorrenza importante per gli irlandesi che celebrano il giorno della morte del santo che ha portato il cristianesimo in Irlanda. Da secoli quindi il giorno di San Patrizio è una festa religiosa tradizionale che negli anni si è trasformato fino a diventare un’occasione per celebrare in tutto il mondo il meglio della cultura irlandese.

Per festeggiare San Patrizio con i sapori della tradizione irlandese, Carrefour, propone nello specifico la Linea Premium Carrefour “Selection”, in promozione questa settimana, grazie ad una collaborazione con Bord Bia – Irish Food Board, ente governativo irlandese per la promozione e lo sviluppo dei prodotti alimentari, delle bevande e dell’orticoltura irlandesi. Il prodotto di punta è il manzo irlandese Hereford, che dal 2014 viene fornito a Carrefour da ABP Food Group (uno dei più importanti fornitori di carne in Europa). I 4 tipi di tagli Hereford disponibili sono: Picanha, filetto, noce e roastbeef a cui si aggiungono, presso il banco tradizionale, anche gli hamburger, il roast beef e la costata di manzo.

Proprio in occasione di San Patrizio, il Ministro degli Affari Esteri, Sig. Charlie Flanagan e l’Ambasciatore Irlandese in Italia, Sig. Bobby McDonagh, hanno visitato l’Ipermercato Carrefour di Carugate, dove hanno avuto l’opportunità di apprezzare l’ampia offerta di prodotti irlandesi e ribadito l'importanza dei rapporti commerciali che esistono tra Irlanda e Italia, riconoscendo la collaborazione costruttiva con Carrefour nel fornire il meglio che gli agricoltori irlandesi hanno da offrire ai consumatori gourmet in Italia.