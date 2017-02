Carrefour licenzia 600 dipendenti, a rischio posti di lavoro nei supermercati del Milanese

Carrefour è in crisi e licenzia. Seicento dipendenti della catena di supermercati francese rischiano il posto di lavoro dopo i risultati di bilancio negativi del 2016. In totale sono trenta i supermercati italiani in cui sono state avviate procedure di mobilità e tre si trovano in provicincia di Milano.

Nel milanese, nello specifico, sono 44 i dipendenti di Carrefour a rischio licenziamento, distribuiti nei punti vendita di Paderno Dugnano (18), Assago (13) e San Giuliano Milanese (13).

I rappresentanti dei lavoratori hanno chiesto un incontro con l'azienda. L'obiettivo? Conoscere il piano industriale. I tempi della trattativa sono chiari: ci sono 45 giorni per raggiungere un accordo sindacale sulla mobilità, più altri 30 in sede ministeriale. In assenza di accordi i licenziamenti scatteranno entro 75 giorni. Nei prossimi giorni si metterà in moto la macchina delle assemblee con i lavoratori. Nel milanese è già stata fatta un’ora di sciopero, ma altre iniziative sono allo studio.

«Non si può continuare a mettere a repentaglio il presente e il futuro di tante persone e di tante famiglie — osserva Stefano Galli, segretario della Fisascat Cisl Milano Metropoli —. Nei prossimi giorni avvieremo un confronto con l’azienda per cercare di salvaguardare i livelli occupazionali, anche con il ricorso agli ammortizzatori sociali. E’ inaccettabile che a pagare siano sempre i lavoratori”

«È una decisione grave ed incomprensibile da parte della dirigenza Carrefour, a maggior ragione in una situazione di, seppur tenue, ripresa», commenta Fabrizio Russo segretario nazionale della Filcams Cgil.

«Nella fase più difficile per l'azienda, il sindacato si è responsabilizzato attraverso il ricorso diffuso agli ammortizzatori sociali, la rinegoziazione della contrattazione integrativa e la condivisione di misure nell'ambito dell'organizzazione del lavoro. Dopo anni di sacrifici da parte dei circa 20mila dipendenti Carrefour, la risposta da parte della società è stata la dichiarazione di 600 esuberi». Non solo: verranno chiusi anche altri ipermercati. «Con questa ultima presa di posizione da parte della multinazionale — conclude il Russo — viene di fatto sancito il fallimento delle strategie aziendali rispetto alla situazione di crisi in cui versa il mercato distributivo, a partire dalla indiscriminata liberalizzazione degli orari di apertura dei punti vendita, 365 giorni all'anno, 7 giorni su 7, 24 ore su 24».