Milano, il 29% delle famiglie (in calo) vive in affitto

Il 29% dei nuclei familiari che vivono a Milano è in affitto: lo certifica il censimento del 2011. Significa poco meno di 180 mila famiglie. Il resto, più di 390 mila, vive quindi in abitazioni di proprietà. Il dato è molto variato in vent'anni: nel 1991, infatti, ben il 44% dei nuclei viveva in affitto, e nel 2001 il 35%. Si tratta quindi di una variabile in discesa. I dati emergono dalla ricerca "For Rent" a cura del dipartimento di architettura e studi urbani del Politecnico di Milano, che tra l'altro prende nettamente posizione a favore della locazione, «come forma di uso della casa più aderente alle esigenze della società contemporanea».

Nelle città europee più attrattive, del resto, la locazione è la forma preferita dell'abitare. Nella parte più interna di Londra, per esempio, gli alloggi in locazione sono il 63,1%; a Berlino il 74,6%; a Bruxelles il 75,7%. Tornando a Milano, il 29% delle persone in affitto vive in alloggi di edilizia pubblica, il 51% in abitazioni intestate a una persona fisica, il resto è in locazione presso enti, coooperative o società.

Diminuiscono invece gli alloggi vuoti: nel 2011 sono il 6% di quelli complessivi, ovvero 38 mila. Erano quasi 50 mila nel 2001 e ben 64 mila nel 1991. C'è sempre del sotto-utilizzo, ma in calo.

Nella Città Metropolitana, pochi sono i Comuni con percentuali di famiglie in locazione più alte di Milano. Si tratta di Rozzano (37%), Morimondo (33%) e Cesano Boscone (30,9%). Diversi sono quelli in cui le famiglie in locazione sono meno del 10% del totale. Nell'hinterland vero e proprio (Comuni confinanti con Milano), soltanto Buccinasco.

E negli ultimi quindici anni, a Milano, sono stati 140 i nuovi progetti e gli interventi promossi nel settore immobiliare: in termini numerici, 3.742 alloggi e 8.027 posti letto, oltre a 18.040 alloggi intestati a grandi proprietari immobiliari.