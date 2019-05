Case Aler: i residenti reagiscono al degrado pulendo le facciate in via degli Etruschi e in piazza insubria

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Venerdì 24 maggio, i residenti della Case Popolari Aler di viale Molise, coordinati dal Comitato di Quartiere Insubria Molise Varsavia e dal Comitato Abruzzi Piccinni sono scesi armati di pennelli e vernici a pulire le scritte vandaliche delle facciate di via degli Etruschi e piazza insubria. A Novembre avevano già pulito la facciata di viale Molise dal civico n. 5 al n. 17. Una grande impresa che ha come prossima tappa l'ultimo lato del grande complesso popolare: via Emilio Faà di Bruno. IDavide Rocca e Fabiola Minoletti dei comitati di quartiere, dichiarono all'unisono:"Un grande segnale di riconquista e di contrasto al degrado che vuole essere di esempio e di stimolo in un quartiere difficile"

