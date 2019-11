Case di lusso a Milano, un appartamento vale oltre 20 milioni di euro. Le zone e i cantieri più cari

L'appartamento più caro sul mercato a Milano negli ultimi due anni è in zona San Babila - Quadrilatero della Moda ed è valutato oltre 20 milioni di euro. Si tratta di un attico esclusivo da 1.700 metri quadrati. E il Quadrilatero detiene anche il record della richiesta massima verificata per metro quadro: in un caso è stata di oltre 27 mila euro. Una cifra da record: nelle zone di corso Magenta e piazza Duse ci si è "fermati" a un intorno di 20 mila euro al mq e ad appartamenti da 10-11 milioni. Mentre nei primi mesi del 2019 (ultimi dati a disposizione) la vendita più cara si è verificata in zona Brera per oltre 9 milioni di euro.

Il lusso nel centro di Milano non subisce crisi. Secondo Nomisma ed Engel & Wolkers, il 50% delle case di pregio in città è stata acquistata per investimento, sia da parte degli investitori istituzionali sia da parte di privati facoltosi. Sempre più stranieri. La "caccia" al lusso è infatti concentrata su appartamenti di grande rappresentanza e importanti metrature.

In molte zone, ormai, i prezzi superano i 10 mila euro al metro quadro, soprattutto (ma non solo) per i palazzi di nuova o recente realizzazione. Anche se i cantieri sono in calo: per Sigest, infatti, 27 cantieri si trovano dentro la Cerchia dei Navigli e 58 nella cerchia intermedia, fino alla Cerchia dei Bastioni. Nel 2017 e nel 2018 le cifre erano superiori.

A scorrere le tabelle dei cantieri di lusso, o delle costruzioni più recenti, i prezzi più alti sono quelli della zona di Porta Nuova (fino anche a 20 mila euro al metro quadrato). Seguono il cantiere di via Leopardi 13 (fino a 13.750 euro al mq) e quello Alle Cinque Vie (fino a 13.700 euro al mq). Diversi toccano o superano i 12 mila euro (come Palazzo Gorani, Palazzo Beltrade o i Giardini d'Inverno), mentre vari altri superano i 10 mila come prezzo minimo: tra questi Santo Stefano e Residenze Litta. Più bassa la valutazione di CityLife (da 9 mila a 11 mila euro al mq).