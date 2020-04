Case popolari Milano, l'assessore Bolognini commenta la tentata occupazione nel quartiere San Siro: "Fatto inammissibile. Linea dura contro i delinquenti"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

“Quello che è successo oggi a Milano è semplicemente inammissibile. Ringrazio Aler e la Polizia per il loro pronto intervento che ha sventato un tentativo di occupazione di un alloggio in via Ricciarelli 22. Proseguiamo con la linea dura sugli sgomberi e contro i delinquenti che cercano di approfittarsi della situazione di emergenza”. Questo il commento dell’Assessore Regionale alle Politiche sociali, abitative e Disabilità Stefano Bolognini, dopo la tentata occupazione di un alloggio Aler in via Ricciarelli, 22 e la resistenza allo sgombero da parte di alcune persone fuori dall'immobile. “Oggi – prosegue l’Assessore – in via Ricciarelli 22, nel quartiere San Siro, una donna egiziana ha tentato di occupare abusivamente un alloggio popolare di proprietà di Aler. Anche grazie al pronto intervento degli ispettori di Aler, non ha avuto successo e la Polizia è riuscita a sventare l’occupazione. Durante la messa in sicurezza dell’appartamento, però, è sopraggiunto il marito della donna che ha dato in escandescenze, attirando alcune decine di persone e surriscaldando la situazione. Grazie all’intervento della Polizia l’ordine è stato ripristinato e 4 persone sono state portate in questura per accertamenti”. “Ritengo queste scene di illegalità – conclude l’Assessore – assolutamente inammissibili ed è assurdo che a Milano la gente si senta libera di contestare gli agenti di Polizia durante il loro lavoro. Da diversi giorni tutti i tentativi di occupazione di case popolari sono stati impediti, ma chiederemo al Prefetto ancora più determinazione nelle operazioni di legalità nelle periferie milanesi e presto interverremo a sgomberare anche gli appartamenti occupati in queste settimane. Ringrazio ancora una volta le Forze dell’Ordine per lo straordinario impegno durante la gestione dell’emergenza”.