Dopo le case consegnate da Papa Francesco: in arrivo altre 38 case per i più bisognosi | Info

Una goccia di speranza per le tante famiglie che sono in attesa dell'assegnazione di una casa. Palazzo Marino infatti ha disposto l'affitto di alcuni alloggi sfitti nei condomini misti. Il Comune apre il bando per l’assegnazione in concessione d’uso di trentotto unità abitative al Giambellino.

Si tratta di abitazioni di proprietà comunale, suddivise in due lotti rispettivamente di cinque e trentatré unità, di dimensioni differenti ma tutte in via Giambellino, Municipio sei, che si trovano in edifici in cui convivono alloggi privati e pubblici. Verranno assegnate per un massimo di vent'anni a soggetti del privato sociale o ad altri operatori del settore accreditati perché vengano recuperate e valorizzate, e infine assegnate attraverso un avviso pubblico a nuclei familiari in situazioni di disagio abitativo, prioritariamente con procedure di sfratto in corso o appena effettuato, e comunque con reddito Isee non superiore ai ventiseimila euro l’anno.

Il canone di locazione dovrà essere stabilito ad un valore non superiore ai sessantacinque euro al metro quadrato annuo, mentre al Comune dovrà essere corrisposto un contributo concessorio pari a venti euro mensili. Una quota parte degli alloggi dovrà poi essere dedicata a nuclei in stato di necessità direttamente individuati dai Servizi Sociali, che saranno tenuti al solo pagamento degli oneri accessori condominiali. La dimensione media degli appartamenti, bilocali e trilocali, è di cinquantacinque metri quadri.

GLI OBBLIGHI DEI VINCITORI DEL BANDO