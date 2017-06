Quanto valgono le case a Milano? 214 miliardi. Ma per il catasto "solo" 98

Il valore medio di mercato di una casa di Milano è 269 mila euro, quarta città italiana dopo Roma, Firenze e Venezia. A snocciolare le cifre è il catasto nazionale, secondo cui il valore invece complessivo del patrimonio immobiliare (quasi 214 miliardi di euro) pone il capoluogo milanese al secondo posto in Italia dopo Roma (460 miliardi).

Per "cementificazione", invece, Milano batte i suoi concorrrenti. E' infatti occupato da edifici residenziali il 38,5% del territorio comunale, mentre Roma è appena all'11,9% (ma si deve tenere conto della diversa geografia del Comune capitolino). I dati sono ricavati dall'annuale pubblicazione dell'Agenzia delle Entrate sugli immobili in Italia. La pubblicazione fa riferimento allo "stock" di immobili (e relative dichiarazioni fiscali) riferiti al 2014.

A Milano è abitazione principale il 67,7% delle case (quindi oltre 421 mila unità), mentre gli immobili locati sono il 15,5% (96 mila). Il 10,8% delle abitazioni (57 mila) è "a disposizione". Il 58,4% delle famiglie è residente in abitazione di proprietà. Le abitazioni principali, a Milano, superano il 70% del totale nelle periferie, con valori leggermente più alti nelle zone periferiche a nord-ovest e a nord. Scendono anche sotto il 50% in centro storico e semicentro, con l'eccezione della zona tra Porta Ticinese e Porta Romana, dove superano il 60%, e a City Life, dove si va oltre il 70%.

Il contrario per le abitazioni date in locazione. In questo caso, il dato supera il 20% in tutto il centro storico e il semicentro, eccetto il nuovo quartiere di City Life dove la percentuale cade a meno del 5%, stesso dato di Baggio e Missaglia. In periferia è tra il 5 e il 15%, ma ci sono più case in locazione nella periferia est che in quella ovest, più in quella nord che in quella sud.

Quanto alle abitazioni "a disposizione", si è detto che a Milano ce n'è una su dieci. Di più nelle zone centrali (San Babila, Duomo, Missori) e a City Life, dove sfiorano il 20%. Stesso dato anche in zona Certosa. Meno della media nel resto delle periferie e meno del 5% a Missaglia.

LA RIFORMA DEL CATASTO: "STANGATA"?