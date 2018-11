Centri per l'impiego, la Regione Lombardia stanzia 1 milione per arredi e materiale informatico

Un milione di euro dalla Regione per i centri per l'impiego. Lo ha deciso la giunta lombarda su proposta dell'assessore al lavoro Melania Rizzoli. Il denaro servirà ad acquistare strumentazione informatica e arredi e ad effettuare manutenzioni straordinarie. "Siamo la prima Regione a effettuare un'azione di potenziamento di questo tipo, anticipando così le richieste avanzate al ministro del lavoro Luigi Di Maio nel corso dei tavoli istituzionali", ha dichiarato Rizzoli, che ha aggiunto: "Abbiamo seguito un criterio che non penalizzasse le province di minori dimensioni, le quali avranno quindi la possibilità di rinnovare la strumentazione informatica in modo da assicurare servizi più celeri, di dotarsi di un sistema di videoconferenza e in alcuni casi di videosorveglianza".

Ogni provincia avrà una quota fissa di 50 mila euro e una quota variabile proporzionale alla popolazione residente. Così alla Città Metropolitana di Milano andranno in tutto 183 mila euro, a Brescia quasi 100 mila euro, a Bergamo 92.500, a Varese oltre 85 mila, a Monza quasi 85 mila, a Como quasi 74 mila, a Pavia 71 mila, a Mantova 66 mila, a Cremona quasi 64 mila, a Lecco oltre 63.500, a Lodi quasi 60 mila e a Sondrio quasi 57 mila.

Non è il primo stanziamento dedicato ai centri per l'impego. Nel primo semestre del 2018 sono già stati erogati più di 5 milioni come rimborso per dote unica lavoro e garanzia giovani, utilizzati per rafforzare gli organici con orientatori, psicologi e formatori. Non solo: Regione Lombardia ha finanziato un programma di formazione dei dipendenti dei centri con 1 milione e 200 mila euro, attraverso Formez. E a breve la giunta regionale approverà la convenzione per il rimborso (destinato alla Città Metropolitana di Milano e alle province) degli oneri sostenuti nel secondo semestre 2018 per la gestione dei centri per l'impiego.