Dai droni a Huawei: i negozi del centro commerciale City Life

Il primo flagship store europeo di Huawei. Un negozio di droni. E marchi che, finora, in Italia non si erano mai visti. E' (o meglio, sarà) il nuovo centro commerciale di City Life, ex quartiere fieristico di Milano che sta decisamente "ingranando" dopo un avvio forse più lento del previsto anche a causa della diretta concorrenza con la riqualificazione di Porta Nuova.

Cento negozi, tra cui un supermercato, e poi il cinema multisala. E un bacino d'utenza di circa 700 mila persone, secondo i calcoli della società che gestisce tutto. Tra residenti nello spicchio ovest di Milano e lavoratori che arriveranno nelle torri delle assicurazioni Allianz e Generali. La prima (il "Dritto", o Torre Isozaki) pronta a riempirsi: a metà ottobre la società vi trasferirà gran parte dei suoi uffici milanesi.

Negozi, cinema, supermercato, salute

Ma quali sono i marchi pronti ad affacciarsi su City Life? Come si era anticipato mesi addietro, tra i marchi troviamo California Bakery, Cioccolati Italiani, Bomaki, Panini Durini, Pie, That's Vapore, The Meatball Family e Vivo. Questi e altri negozi in 32 mila metri quadri (disegnati da Zaha Hadid) in tre aree unite tra loro: al primo piano la ristorazione, con aree relax attrezzate con wifi e punti di ricarica dei propri dispositivi elettronici. Poi l'intrattenimento, al secondo piano, con sette sale cinematografiche per 1.200 posti a sedere, gestite da Anteo (si chiamerà City Life Spaziocinema). Al piano terra la moda e il supermercato Carrefour in 1.200 mq. E uno spazio dedicato a salute e benessere, con una struttura ambulatoriale del Centro Diagnostico Italiano.

La data di apertura e le ultime novità

L'ultima novità è Dji, marchio internazionale che produce droni. Aprirà un negozio nel Mall di City Life. Di Huawei si è detto: il colosso cinese di smartphones, tablet e (ultimi arrivati) laptop è pronto ad aprire il primo flagship store europeo proprio a Milano e proprio a City Life. E assumerà otto giovani a tempo indeterminato.

Il Centro Diagnostico Italiano non sarà l'unico "marchio" dell'area benessere. Arrivano infatti anche Nashi Salon (primo al momdo), Centro Salus e Juneco. Un altro debutto, Democracy Design, un nuovo progetto di Trading Group dedicato all’oggettistica e all’arredo della casa. E poi Habitat, marchio storico di arredamento e design.

In attesa degli ultimi nomi, manca solo la data. Eccola: il 30 novembre 2017 il Mall aprirà i battenti.