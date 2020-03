"Il Centro" di Arese: Gift card da 20€ in regalo per tutti con l’iniziativa "NOI RIPARTIAMO!"

Se #milanononsiferma, a IL CENTRO di Arese si riparte! Con convinzione e concretezza.

Le disposizioni ministeriali hanno confermato la riapertura dei centri commerciali non interessati dalla ‘zona rossa’ e, quindi, anche ad Arese di ricomincia con le aperture 7/7 dalle 09.00 alle 22.00.

Per l’occasione, il mall di Arese ha deciso di lanciare l’iniziativa NOI RIPARTIAMO a favore dei propri clienti: la Direzione de IL CENTRO ha deciso, infatti, di regalare una gift da 20€ a tutti coloro che ne acquisteranno una del valore di 100€.

Quale modo migliore per iniziare il mese di marzo se non con un momento di shopping e relax nella galleria commerciale più iconica d’Italia che offre più di 200 punti vendita tra brand fashion, arredo casa, beauty, abbigliamento bambini, tecnologia e ristorazione per tutti i gusti?

Le gift card sono acquistabili presso l’Infopoint (ingresso 2) senza costi di attivazione per questo periodo e sono valide 12 mesi dall’acquisto e spendili in tutti i negozi e ristoranti della galleria.

Iniziativa valida dal 5 al 15/03/2020. Regolamento completo su centroilcentro.it