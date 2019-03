Cerba Healthcare Italia alla 19° edizione della Milano Marathon

“Cerba Healthcare è da sempre vicina al mondo dello sport e siamo felici di essere presenti anche quest’anno alla Milano Marathon proprio per star vicini agli sportivi, professionisti e amatoriali. Una partecipazione in linea con la strategia della nostra azienda che lavora da decenni con il network milanese Delta Medica per perseguire il benessere degli sportivi e di tutti i pazienti in generale.” Così ha detto Stefano Massaro, CEO Cerba Healthcare Italia. Durante la manifestazione gli sportivi potranno prenotare le visite tramite l’ agenda elettronica di prenotazione Cerba Healthcare, il punto di riferimento e ispirazione per moltissime organizzazioni sportive.

Medicina dello Sport = Delta Medica = Cerba Healthcare

La presenza della figura professionale del medico specialista in medicina dello sport nei nostri centri consente di sviluppare diverse expertise in ambiti complementari e determinanti per la salute dell’uomo. Ogni anno visitiamo oltre 100.000 atleti che trovano in noi il loro centro di fiducia per:

 scienza dell’alimentazione

 integrazione alimentare

 certificati di idoneità sportiva agonistica

 certificati di idoneità sportiva non agonistica

 fisiologia dell’esercizio

 cardiologia

 studio dei fattori di rischio sulla base dei valori ematici ecc.

Info: http://www.deltamedica.net/it/medicina-dello-sport

Il Gruppo Cerba Healthcare



Gruppo internazionale dedicato alla diagnostica ambulatoriale con laboratori analisi presente in 16 nazioni in Europa, Africa, Stati Uniti, Asia e Oceania e in continua espansione. Cerba European Lab ha una lunga storia con la creazione, oltre 50 anni fa, di Laboratoire Cerba, il principale laboratorio europeo di biologia medica specializzata. Oggi connette i laboratori a specialità diverse e complementari, garantendo una gamma completa di servizi in termini di diagnosi biologica.

Opera nel mercato dei test di biologia medica, nei settori pubblico e privato e nelle sperimentazioni cliniche. Cerba HealthCare è attivo in tre segmenti complementari:

 Biologia medica di routine principalmente in Francia, Belgio e Lussemburgo con oltre 300

laboratori e oltre 150 centri di campionamento.

 Biologia medica specializzata attraverso un laboratorio storico che serve oltre 50 paesi in Europa,

Africa e Asia.

 La biologia delle sperimentazioni cliniche, essenziali per l'industria farmaceutica e le biotecnologie nel processo di sviluppo di nuove molecole, attraverso le sue controllate in cinque continenti.



Recentemente il Gruppo ha diversificato nel mercato della biologia veterinaria creando Cerba Vet, un ente dedicato nel mercato dei test diagnostici di biologia. Nel 2017 Cerba HealthCare acquisisce Delta Medica e annuncia il consolidamento del suo business italiano attraverso l’acquisizione di Fleming Research e nel 2018 nasce Cerba HealthCare Italia come base per lo sviluppo del gruppo mediante l’acquisizione di altre strutture sanitarie sul territorio italiano. Impiega oltre 8.000 dipendenti con un fatturato di oltre 900 milioni di euro nell’ultimo anno. Info: https://www.cerbahealthcare.it