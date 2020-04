Piccole aziende chimiche che convertono l'attività produttiva: il caso di Chemtec

Chemtec S.r.l. è un’azienda giovane e dinamica fondata nel 2010, localizzata a Corbetta nell’hinterland milanese, specializzata nella formulazione, produzione e commercializzazione di tecnologie complete su scala globale, rivolte al settore della finitura industriale, dal trattamento delle superfici alle acque industriali. Però un’azienda non è solo uno strumento per creare profitto per i soci, occupazione o valore per gli stakeholder: un’azienda deve anche essere un componente attivo nel tessuto sociale nel quale si colloca, perché essa si compone di persone ed è essenziale che persegua i propri obiettivi finalizzati anche a una specifica responsabilità sociale.

La nuova gamma di prodotti per l'igienizzazione

A tal proposito, Chemtec – in questo momento di estrema emergenza sanitaria – ha deciso di convertire la propria attività produttiva con una gamma di prodotti di detergenti per l’igienizzazione in modo tale da soddisfare le esigenze delle aziende che devono garantire la cura e l’igiene del proprio personale e degli ambienti di lavoro. Chemtec infatti aveva iniziato la conversione della produzione con una soluzione idroalcolica per igienizzare esclusivamente le mani – che si basa sulla formula dell’OMS – per poi ampliare la gamma a prodotti dedicati all’igienizzazione di spazi civili interni ed esterni: la gamma Atoxsan.

Sono formulazioni recenti, risultato del lavoro di ricerca del laboratorio di Chemtec , dalla grande efficacia rimuovendo ogni forma di micro vita per qualsiasi applicazione o necessità. Nella nuova gamma prodotti si trovano igienizzanti mani in soluzione idroalcolica e detergenti igienizzanti per ogni superficie. I prodotti della linea Atoxsan hanno odore gradevole, asciugano molto rapidamente, sono atossici e non necessitano di nessun risciacquo.