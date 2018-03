La prima radio totalmente cinese in Italia: ecco China Fm

Per il momento si può sentire a Milano (92.4 Fm) e a Firenze (107.9 Fm), frequenze che erano di Radio Cuore fino a qualche settimana fa: presto, secondo le intenzioni, lo sbarco a Roma. Stiamo parlando di China Fm, la prima radio italiana con trasmissioni in cinese, dalla musica ai dj e speaker.

La comunità cinese a Milano e Firenze è piuttosto radicata e ci tiene molto: sia alla lingua sia alla tradizione musicale, il famoso "mandopop". Decine di migliaia di persone ora possono sintonizzare i propri apparecchi radio per ascoltare notizie e canzoni nella loro lingua. L'idea è di Giulio Sun, un fisico di 57 anni che ha installato gli studi in via Burigozzo a Milano. L'editore è Italia International Radio & Media, lo stesso di Radio We, un esperimento decisamente diverso visto che i dj sono italiani e la musica è internazionale. Ma sempre con un occhio verso la Cina.

A monte di tutto c'è un colosso cinese, Hmi, che investe in stazioni radio in tutto il pianeta. La struttura economica di China Fm si fonda inizialmente su investitori della stessa comunità cinese: grossisti, importatori, ristoratori, fornitori di servizi e anche negozi al dettaglio. L'aspirazione non celata è però quella di attrarre anche investitori italiani che desiderino "parlare" alla comunità.

China Fm si affianca così all'esperienza - oltre che di Radio We, di cui s'è detto - di Radio Italia Cina, una web radio nata a Prato (dove la comunità cinese è storicamente ben rappresentata) e che, trasmettendo via internet, può essere ascoltata ovunque. In questo caso, però, come sottintende il nome stesso, i programmi e la musica sono misti.