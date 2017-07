Milano, chiude lo storico negozio “Vergelio”

Il cuore di Milano perde uno dei suoi pezzi. Molto presto, infatti, chiuderà i battenti il negozio di corso Vittorio Emanuele 15 di “Vergelio”, la boutique di scarpe che nel corso degli anni è diventata tappa obbligatoria per gli amanti dello shopping e dei turisti, con le agenzie viaggi che organizzavano speciali “visite guidate”.

Il locale - nella sua veste giovanile “Marilena” - è stato per anni un simbolo della mondanità milanese con la sua vasta offerta di scarpe griffate.

L’azienda Vergelio - racconta il Corriere - è stata acquisita nel 2015 da Antonio Percassi, l’imprenditore lombardo esperto in centri commerciali e locali.

“La città — il commento di Alfredo Zini, presidente del club imprese storiche di Confcommercio Milano — perde un’altra bottega storica, una realtà che per decenni ha fatto conoscere ai cittadini gli stili in voga. Mi auguro che questa insegna prestigiosa possa riaprire al più presto per continuare una tradizione che si è consolidata nel tempo. Non posso pensare che un marchio così importante e conosciuto nel mondo non possa non essere presente con le sue vetrine nel centro o nel quadrilatero della moda”.

A breve - stando alle indiscrezioni del Corriere - il negozio Vergelio lascerà spazio a un locale del gruppo Percassi: in lizza ci sono i nomi di Kiko Milano, Madina, Womo, Bullfrog, Victoria’s Secret e Billionaire Italian Couture.