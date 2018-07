Class Academy, Class editori e Università telematica Pegaso insieme per una nuova accademia per la formazione continua

E’ operativa Class Academy, l’innovativa accademia frutto della partnership tra Class Editori e Università Telematica Pegaso, che mediante l’offerta formativa all’avanguardia della Business School Milano Finanza e della Business School ItaliaOggi si propone come il nuovo punto di riferimento nel panorama della formazione continua nelle aree: Economia, Finanza e Gestione Aziendale, Fashion, Internazionale, Sport, Diritto, Marketing e Comunicazione, Sanità, Pubblica Amministrazione, Scuola, Turismo.

L’iniziativa sarà presentata martedì 10 luglio alle ore 11:30, nella conferenza stampa presso la sede del Rettorato dell’Università Telematica Pegaso, a Palazzo Bonadies Lancellotti in via di San Pantaleo n°66 a Roma. All’incontro con i giornalisti interverranno: Danilo Iervolino, presidente dell’Università Telematica Pegaso, e Paolo Panerai, vice presidente e amministratore delegato di Class Editori.

I settantaquattro, fra Master e Corsi di perfezionamento, divisi in dieci aree, mettono a frutto l’expertise integrata di Università Telematica Pegaso, e di MF-Milano Finanza e ItaliaOggi, e saranno disponibili in modalità online dal mese di ottobre tramite la piattaforma interattiva dell’Università Telematica Pegaso, che si avvale delle più avanzate tecnologie in campo di e-learning e di lifelong learning.

Con quest’operazione, Class Editori e Università Telematica Pegaso mettono a disposizione dei giovani laureati, di manager e professionisti, uno strumento unico e all’avanguardia, che consente loro di rimanere al passo con le continue richieste di formazione e aggiornamento professionale che desiderano entrare o provengono da un mondo del lavoro sempre più competitivo. Particolare attenzione è dedicata a temi fondamentali, quali economia digitale; big data e data scientist, digital commerce, finance e venture capital; internazionalizzazione d’impresa; gestione dei piani logistici e della supply chain; human resource management; gestione di imprese sportive; strategie di comunicazione pubblica e sociale.

“La forza di Class Academy “sottolinea Danilo Iervolino, presidente dell’Università Telematica Pegaso” è rappresentata dal connubio di due realtà di eccellenza: il gruppo Class Editori e l’Università Telematica Pegaso. Insieme siamo riusciti a concepire un contenitore culturale altamente professionalizzante, che consentirà ai futuri iscritti di apprendere da una classe docente di chiara fama, composta da personalità di spicco della società civile, esponenti del mondo delle professioni e illustri accademici, e di usufruire di un network costituito dalle più importanti realtà aziendali, finanziarie e istituzionali del Paese”.

Aggiunge Paolo Panerai, Ceo di Class Editori, “Lo sviluppo del settore educational è uno dei pilastri su cui si basa la crescita di Class Editori. L’offerta che nasce dall’unione fra le nostre due realtà ha caratteristiche uniche, poiché mette a fattor comune le competenze sviluppate da Università Telematica Pegaso, leader per numero di iscritti e laureati, per la qualità dei corsi forniti e la tecnologia utilizzata, e la capacità di MF-Milano Finanza e di ItaliaOggi di creare informazione e conoscenza di alto livello nei campi dei due giornali e delle due business school”.