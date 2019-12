La Bocconi entra nel podio delle migliori business school europee

La Sda della Bocconi è al terzo posto nell'annuale classifica del Financial Times che mette in ordine le migliori business school europee. In questo modo, la scuola Sda scala tre posizioni. Al primo posto l'Hec di Parigi che ha "scalzato" la London Business School. Secondo il quotidiano finanziario, "mentre la Brexit ha causato una paralisi politica, la formazione economica del Regno Unito continua a crescere così come la domanda di iscrizioni soprattutto tra i richiedentti non dell'Ue".

La classifica viene elaborata a partire da quattro diversi ranking. E' la prima volta che la Sda della Bocconi raggiunge il podio in questa classifica. Nel 2019 circa 12 mila manager italiani e stranieri hanno scelto di frequentare i suoi corsi. Al quarto posto delle business school europee l'Università di San Gallo (Svizzera), poi Insead (Francia/Singapore), Iese Business School (Spagna/US), Essec Business School (France), IE Business School (Spagna), ESMT Berlin (Germania) e University of Oxford: Said (Regno Unito).

Recentemente la Bocconi ha inaugurato il nuovo campus nello spazio dell'ex Centrale del Latte.