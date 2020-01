Milano attrae cervelli e talenti: è al 41esimo posto al mondo tra le città

Milano è la prima città italiana per capacità di attrarre talenti, i cosiddetti "cervelli". Si parla spesso di quelli in uscita, ma il Global Talent Competitiveness Index, edizione 2020, presentato a Davos ci dà la possibilità di "invertire" la prospettiva e parlare di quelli in entrata. E non è tutto: il capoluogo lombardo si piazza al 41esimo posto al mondo, entrando nella "top 50".

Un risultato straordinario permesso dall'innovazione tecnologica particolarmente alta in città. Per un'area, quella milanese, che secondo i sociologi aspira da ormai diversi decenni a diventare pienamente una "città globale", una riprova che, effettivamente, le potenzialità in tal senso esistono.

La prima città al mondo per capacità di attrarre talenti è New York, seguita da Londra, Singapore e San Francisco. Le altre europee nella top 10 sono Parigi, settima, e Monaco, decima. Tornando a Milano, uno dei punti più di forza segnalati dal rapporto è il tasso di iscrizione all'università per chi ha un diploma secondario: quasi il 60%, che porta il capoluogo lombardo al 13esimo posto al mondo.

Ancora, Milano è 52esima per posti di lavoro creati da investimenti stranieri diretti. Un indicatore che permette di valutare quanto sia attrattiva una città da parte di investitori che "credono" nella città, nella sua capacità di attrazione, forse più di molti altri. Ma Milano scende all'87esimo posto per qualità dell'ambiente.

Le altre città italiane sono distanziate da Milano: Roma è al 70esimo posto, Bologna al 74esimo, Torino al 99esimo. L'Italia, in generale, "spicca" invece, all'ottavo posto al mondo come Paese, per l'uso di robot negli stabilimenti industriali e produttivi. Considerando che l'intelligenza artificiale è sicuramente, in prospettiva, destinata a crescere d'importanza, una posizione di tutto rispetto.