Da Palazzo Marino allo staff di Macron: se ne va Claudia Ferrazzi, direttrice marketing territoriale

Claudia Ferrazzi, direttrice marketing territoriale del Comune di Milano da pochi mesi, torna in Francia, chiamata direttamente dal neo presidente Emmanuel Macron. Era stata selezionata dal sindaco Giuseppe Sala per ricoprire un incarico che, per le metropoli mondiali, è sempre più importante e delicato. La nomina era avvenuta il 3 marzo, il curriculum era perfetto: esperienza manageriale di altissimo livello sia nella consulenza strategica sia nel settore culturale.

Dopo la laurea allo Iulm, le esperienze di consulenza per Cap Gemini e Boston Consulting Group, sia in Italia sia a Parigi. Quattro anni all'Ispezione generale delle finanze, fino al 2011, l'hanno fatta conoscere a Macron, che lavorava nella stessa struttura. Ferrazzi ha poi ricoperto il ruolo di vice direttore generale del Louvre, dal 2011 al 2013, per fare ritorno in Italia come segretaria generale dell'Accademia di Francia a Roma.

Nel 2017 la nomina a Palazzo Marino, ma poi - improvviso - il "regalo" dei quarantanni (è nata l'8 maggio 1977): la chiamata di Macron, appena eletto all'Eliseo, per occuparsi di cultura in uno staff ristretto del presidente.