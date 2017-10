Cleaning day alla chiesa San Pietro in sala

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Sabato 30 settembre dalle ore 9.30 alle ore12.00, si è svolto un grande ed ambizioso evento di valorizzazione di Milano da parte dei cittadini volontari: la rimozione delle scritte vandaliche dai muri esterni della Chiesa San Pietro in Sala. Oltre 70 volontari del Rotary Milano Castello e Rotaract Club Milano Castello PHC, finanziatori dell’intero progetto, coordinati dal Comitato Abruzzi-Piccinni del Coordinamento dei Comitati Milanesi si uniranno per strappare al degrado e riqualificare i muri esterni di un così importante edificio storico della città. L’intervento di contrasto al degrado e di cura del bene comune ha comportato la rimozione di 700 scritte vandaliche su una superficie di oltre 250mq “Questi eventi di clean-up - spiega Fabiola Minoletti del Comitato Abruzzi-Piccinni–sono risposte attive al desiderio di collaborazione lanciato dai quartieri che aiutano il cittadino a diventare parte attiva nella riconquista della propria via, e lo rieducano al rispetto della propria città.” L’obiettivo di questi eventi di clean-up è quello di creare degli esempi virtuosi, attraverso un’azione dal basso che s’ispira ad una cultura del fare, di rendere il cittadino protagonista nella lotta contro il degrado e rispettosi degli spazi condivisi.

