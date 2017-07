Clochard cambia vita grazie a un post su Facebook, chiedeva un posto di lavoro: lo avrà

Prima sette anni in Ibm come tecnico informatico, poi un anno di marciapiede. Una storia che fa stringere il cuore quella di Daniele Ferrarin, 47 enne disoccupato che da qualche settimana passava le sue giornate davanti al negozio di Zara in via Torino a Milano. Tra le mani teneva un cartello, non chiedeva l'elemosina ma un posto di lavoro. E adesso un posto di lavoro ce l'ha. Il fatto è stato raccontato sulle colonne di Repubblica da Chiara Baldi.

Tutto è nato quando una ragazza — Ilenia Negrini, 26 anni appena compiuti — ha fotografato il cartello: "Italiano, 47 anni. Cerco qualsiasi lavoro. Qualificato sistemista It, disponibile per manutenzione impianti elettrici- idraulici, giardinaggio, tinteggiature, verniciature", seguiva il numero di cellulare. La fotografia è finita prima su Linkedi, poi su Twitter e Facebook. E i social hanno fatto "la loro magia".

Il telefono di Daniele ha iniziato a squillare incessantemente. Offerte di lavoro di ogni genere. Alcune, purtroppo, a sfondo sessuale, mentre altre vere, tanto che con un paio di aziende ha già fatto i primi colloqui che sono andati bene. Una rivincita nei confronti della vita, lui che a 47 anni si trova separato con una figlia di dieci anni che non vede da un po' e con una malattia che sta curando. A presto potrà dire addio al dormitorio di via Saponaro dove dorme da Marzo perché proprio grazie alla fotografia di Ilenia ha trovato un lavoro.

Il gruppo Active Italia l'ha chiamato dopo aver visto la foto su Facebook, ha spiegato sulle colonne di Repubblica Matteo Taglia, direttore commerciale del gruppo: "Quando l'ho chiamato ho sentito un 'qualcosa' nella sua voce, è stato strano il modo in cui è successo tutto, me ne rendo conto. Ma ho capito subito che Daniele è uno che vuole lavorare e noi vogliamo dargli questa possibilità".