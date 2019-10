Cnh, lunedì l'incontro al ministero per cercare di salvare i 300 posti di lavoro a Pregnana

Si svolgerà lunedì al Ministero dello sviluppo economico il confronto tra i sindacati e Cnh. Per le parti sociali milanesi l'obiettivo è uno solo: evitare che che l'azienda del gruppo Fca chiuda lo stabilimento di Pregnana milanese in cui lavorano circa 300 dipendenti.

Nel frattempo, nella giornata di giovedì 24 ottobre, si è svolta l'audizione presso la IV commissione di Regione Lombardia, seduta a cui era stata convocata anche la proprietà.

“Siamo vicini alle organizzazioni sindacali e alle famiglie dei lavoratori con cui mi sono più volte confrontata”, ha chiosato Silvia Scurati, consigliere regionale della Lega a margine dell'incontro. “Mi attendo dalla prossima riunione a Roma, il 28 ottobre presso il Ministero dello Sviluppo Economico, come sollecitata da Regione Lombardia un’azione decisiva che non veda sacrificati né i posti di lavoro né le relazioni produttive creatosi negli anni nel territorio del legnanese”. Scurati ha concluso sollecitando il Ministro Patuanelli a individuare soluzioni “che mantengano sul territorio un assetto produttivo qualificato visto anche che la Cnh ha triplicato il fatturato negli ultimi due anni e non è una decisione legata ad un problema di instabilità finanziaria”.