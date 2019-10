Il colosso dei trattori non si ferma: Pregnana rischia di chiudere, 370 rischiano il posto

Nessun passo indietro da parte di Cnh. Il colosso italo statunitense che produce macchine per l'agricoltura e mezzi pesanti ha comunicato che vuole procedere sulla sua strada di riorganizzazione aziendale. E ciò ha solo un significato per lo stabilimento di Pregnana: la chiusura. Il dato è emerso nella giornata di lunedì 28 ottobre durante l'incontro tra azienda e sindacati al Ministero dello sviluppo economico.

Lo stabilimento di Pregnana perché chiude

La riorganizzazione, come hanno fatto sapere i sindacati, è parte del piano "Transform 2 Win" con cui Cnh Industrial punta allo Spin-off di on-Highway da off-Higway nel 2021. "Il piano della proprietà annunciato dal suo amministratore delegato ha come obiettivi: aumentare in 5 anni il fatturato ad un tasso del 5% annuo; aumentare il margine Ebit all'8% del 2022 e del 10% nel 2024; aumento del rendimento delle attività industriali al 20%", ha affermato in una nota Michele De Palma, segretario nazionale Fiom-Cgil e responsabile del settore automotive.

Lo stabilimento di Pregnana, nello specifico, è destinato a chiudere perché l'azienda vuole trasferire tutta la produzione a Torino. E secondo i sindacati tra Piemonte e Lombardia sarebbero 370 le persone che potrebbero perdere il posto: "gli esuberi previsti complessivamente tra Piemonte e Lombardia sono solo per i diretti di almeno 370, senza contare i lavoratori dell’indotto e in somministrazione che oggi sono impegnati al lavoro", ha spiegato De Palma.

"Non accettiamo il trasferimento delle attività e la conseguente scomparsa del sito industriale, per questo ci batteremo in ogni piazza e in ogni sede istituzionale - ha commentato Roberta Turi, segretaria di Fiom Milano -. Non c'è nessuna possibilità che lo stabilimento sopravviva senza Cnh, l'azienda vuole spostare la produzione a Torino e se andasse via porterebbe con sé macchinari e commesse. Nessun imprenditore comprerebbe mai uno stabilimento vuoto".

La soluzione dei sindacati per salvare gli stabilimenti

La Fiom ha fatto sapere di ritenere "indispensabile un confronto con azienda, Regioni e governo per cambiare il piano industriale a partire da due elementi imprescindibili: il mantenimento della capacità industriale e dell’occupazione; e che inoltre il cambiamento tecnologico di digitalizzazione e green non sia pagato dall’occupazione".

Per giovedì 31 ottobre Fim, Fiom e Uilm hanno proclamato uno sciopero generale di 2 ore a livello nazionale "per fermare le crisi industriali e occupazionali, far partire gli investimenti, riformare gli ammortizzatori sociali e per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro". Sempre nella giornata di giovedì, davanti allo stabilimento di via Vanzago a Pregnana, è prevista una assemblea pubblica.