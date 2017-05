Come prepararsi all'esame IELTS a Milano

Esame IELTS a Milano - Per chiunque voglia studiare o lavorare all'estero, una certificazione che attesti la competenza della lingua inglese è d'obbligo. Non solo è una voce utile da inserire nel proprio curriculum vitae, ma a volte è un requisito indispensabile per poter frequentare master o università straniere.

Esistono diversi esami mirati a comprovare la conoscenza dell'inglese secondo il quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue e ognuno è ideato per esigenze specifiche. Per chi si pone come obiettivo quello di cercare lavoro o di frequentare un'università o un master all'estero, l'esame di inglese più adatto è senza dubbio lo IELTS.

I corsi di preparazione IELTS mirano a preparare lo studente per i test che lo aspetteranno. L’esame include prove suddivise in quattro macro aree: scrittura, lettura, produzione orale e comprensione; inoltre esistono 2 diversi tipi di IELTS. Il General Training è quello più diffuso e più generale, mentre lo IELTS Academic punta a conoscenze più specifiche ed è decisamente il più impegnativo fra i due. L'esame IELTS darà come risultato un punteggio da 1 a 9 e per poter frequentare università o master in lingua inglese, il punteggio minimo richiesto di solito è fra 6 e 8. Ecco perché è estremamente importate affidarsi a strutture competenti che offrano dei validi corsi di preparazione IELTS.

Come prepararsi, dunque, all'esame IELTS a Milano e quale struttura scegliere? Nel capoluogo lombardo una valida soluzione è rappresentata dalla scuola di inglese Wall Street English in zona Loreto. Questo istituto vanta un'esperienza di oltre 40 anni ed è leader nel settore dell'insegnamento della lingua inglese.

Oltre alle normali lezioni di apprendimento, la scuola offre anche corsi mirati al superamento dei test d'inglese più richiesti, fra cui l'esame IELTS. Per il corso di preparazione vengono messe al servizio dello studente le ultime tecnologie del settore per migliorare l'esperienza di apprendimento. Ma il punto di forza di questa scuola è il metodo di insegnamento che permette allo studente di immergersi completamente nella lingua inglese, quasi come se l’ambiente fosse un'oasi interamente English speaking. Inoltre, il corpo docente è formato da professori altamente qualificati e madrelingua, caratteristiche fondamentali per poter fornire agli studenti le basi necessarie al superamento dell'esame IELTS.

La Wall Street English permette quindi di accedere ai corsi di preparazione IELTS a Milano, ma pensa anche a chi da poco si avvicina a questa lingua offrendo corsi per ragazzi, adulti e aziende. Per maggiori informazioni: Wall Street English Milano Loreto, C.so Buenos Aires, 79 - Tel: 02.67.38.33.1 – Sito web: http://www.wallstreet.it/scuola-inglese-milano-loreto/ielts/