Mafia in Fiera, fine del commsisariamento. I giudici del tribunale: "Ripristinata la legalità"

È stato revocato il parziale commissariamento di Fiera Milano. Dopo gli arresti per favoreggiamento di Cosa Nostra e il cambio ai vertici della società il presidente del tribunale di Milano per le misure di prevenzione Fabio Roia ha deciso di chiudere il provvedimento.

L'inchiesta dell'antimafia milanese aveva evidenziato come Nolostand, società controllata da Fiera, avesse assegnato appalti per 18 milioni di euro al consorzio Domius. Società, come evidenziato dalle indagini svolte dal Pm Paolo Storari, in mano a due uomini del clan dei Laudani di Carania.

Tutta acqua passata. secondo i giudici Fiera Milano non è più in una "situazione di potenziale fragilità societaria, in relazione a possibili infiltrazioni illecite". Non solo: per il tribunale la società ha compiuto un "importante e articolato percorso di rivisitazione delle procedure interne", della "intera struttura organizzativa interna in un'ottica evidente di competitività imprenditoriale orientata al rispetto di tutti i presidi giuridici" per "impedire la reiterazione di infiltrazioni illegali nella rete degli appalti ed in genere delle relazioni di impresa". Tutti passi che hanno fatto ritenere "esaurita la portata e la finalità della misura" di prevenzione. Risultato? Il titolo corre in Borsa segnando un rialzo del 10% a Piazza Affari.

Mafia in Fiera: il procedimento

Il commissariamento era stato disposto a ottobre 2016 su richiesta della Dda di Milano. Nell'ambito della stessa indagine, lo scorso febbraio, era stato condannato Giuseppe Nastasi, imprenditore ritenuto vicino al superlatitante Matteo Messina Denaro. Con il suo consorzio Dominus, negli anni tra il 2013 e il 2015, si sarebbe appropriato di 18 milioni di lavoro in Fiera con un "sistema di società produttrici di fatture false" che avrebbe creato fondi neri, finiti anche nelle tasche di esponenti di Cosa Nostra.