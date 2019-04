I più ricchi d'Italia abitano a Basiglio e Cusago, nel Milanese. I dati del 2017

L'area metropolitana di Milano torna a "dominare" la classifica dei Comuni più ricchi d'Italia, ovvero col più alto reddito imponibile pro capite. Il piccolo centro di Lajatico, a 45 chilometri dal suo capoluogo Pisa, che aveva conquistato il primato grazie al suo "residente di lusso" Andrea Bocelli, perde infatti due posizioni, scendendo dalla prima alla terza, per il favore di Basiglio (47.808 euro) e Cusago (37.580), medaglia d'oro e d'argento in questa classifica.

Lo rende noto Twig, che ha elaborato i dati pubblicati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze relativi al 2017. In generale la zona più ricca d'Italia è il triangolo Milano-Monza-Bergamo, con sette Comuni lombardi nelle prime dieci posizioni: Basiglio (Mi), Cusago (Mi), Torre d'Isola (Pv), Segrate (Mi), Vedano al Lambro (Mb), Arese (Mi) e Campione d'Italia (Co).

A livello regionale, la Lombardia si conferma in testa: seguono Emilia Romagna e Lazio. Confermate anche, in fondo alla classifica, la Basilicata, il Molise e la Calabria. La Lombardia è anche seconda tra le cinque Regioni italiane in cui il reddito è cresciuto.

E se aumenta il divario tra le Regioni del Nord e del Sud del Paese, un altro dato fa riflettere: rispetto al 2007, cioè in dieci anni (ripetiamo che i dati appena diffusi riguardano il 2017), solo il reddito medio nel Trentino è più alto.