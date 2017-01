Ecco il nuovo concorso Esselunga: in palio 1.500 Fiat 500. Come partecipare e come funziona

1 / 2

continua →

Esselunga ha messo in palio millecinquecento Fiat 500 per festeggiare i sessant'anni dall'apertura del suo primo negozio a Milano. Come funziona il concorso e come si partecipa? Un concorso simile a quello per i vent'anni della Carta Fidaty (2015), in cui il montepremi era composto da mille Smart ForTwo. Ma come funziona il concorso? Quando ci saranno le estrazioni? Ci saranno altri premi? Quando verranno consegnate le automobili? Che modello è stato messo in palio? Queste le domande più frequenti, procediamo con ordine.

Come funziona il concorso. In primis: possono partecipare solo i possessori di carta fidaty e per ogni 30 euro di spesa (o 50 punti fragola) verrà consegnato un codice che parteciperà all'estrazione settimanale di centonovanta Fiat 500. Non solo, ci saranno anche altri premi istantanei da ritirare direttamente in negozio: cesti Esselunga, oggetti di design Alessi e penne Aurora.

Come funziona: le estrazioni