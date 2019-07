Orti a Milano e in Lombardia, il concorso a Cascina Cuccagna

Al via la terza edizione del concorso Orto Fai Da Te 2019, organizzato da Associazione Nostrale e Cascina Cuccagna, che raccoglie e premia le esperienze più significative di orti condivisi e orti domestici in tutta la Lombardia, per rendere le nostre città sempre più verdi, vivibili e promuovere nuove iniziative di gestione partecipata del verde urbano. L'obiettivo, inoltre, è quello di creare una rete di orti e dare risalto a tutte le esperienze di agricoltura urbana presenti sul territorio lombardo che raccontano storie di comunità, condivisione, contaminazione e ricadute sociali positive sulla città e le famiglie.

Sono molteplici i vantaggi che si possono ottenere dalla diffusione degli orti in città: più biodiversità, meno rifiuti, miglioramento del clima, inclusione sociale, occupazione, riduzione del costo degli alimenti. Coltivare un orto sembra, inoltre, avere effetti benefici sul nostro organismo, un impatto positivo sulla spesa familiare e la possibilità di avere prodotti biologici a km 0 sempre a disposizione. Infine è una pratica utile per imparare a vivere diversamente un luogo che si attraversa ogni giorno con l’idea di migliorarlo essendo protagonisti attivi del cambiamento.

La partecipazione al concorso è gratuita e possono prendere parte alla selezione tutti coloro che curano orti condivisi, in cui la terra viene gestita collettivamente da un gruppo di persone (orti scolastici, aziendali, condominiali, sui tetti e colonie ortive), e orti domestici (orto sul balcone o in giardino) in cui lo spazio è privato e la coltivazione è finalizzata a soddisfare il fabbisogno familiare.

Una giuria di esperti valuterà i progetti e decreterà i migliori tre per ciascuna categoria. I vincitori del concorso riceveranno buoni da spendere online per acquistare quello di cui hanno bisogno: utensili, materiali per l’irrigazione, legno, serre.

La premiazione si terrà il 28 settembre 2019 alle 18.30 alla Cascina Cuccagna, durante la “Festa degli Orti”, una giornata all’insegna del gardening e del fai-da-te per ortisti, curiosi e appassionati di green, organizzata in occasione della Milano Green week e Cascine Aperte 2019.

Durante la manifestazione verrà assegnato, inoltre, un premio speciale all’orto più sostenibile, mentre il pubblico verrà chiamato a votare “l’orto più popolare”.