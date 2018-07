Tailorsan: basta un selfie per aggiudicarsi un week-end in una città d'arte

Tailorsan lancia il suo contest. In vista di un’estate che la vedrà offrire i suoi servizi per moltissimi eventi, l’azienda leader nel mondo dell’ecologia vuole premiare i suoi affezionati clienti mettendo in palio un week-end in una città d’arte italiana.

Partecipare è facile: basta un click per una foto o un selfie con un bagno mobile Tailorsan, da inviare attraverso i canali social Facebook e Instagram, accompagnata dal luogo dove è stata scattata e dall’hashtag #QuiPerTe. La foto più bella si aggiudicherà un week-end in una città d’arte italiana.

“L’idea - le parole dell’amministratore Loris Talone - è nata quando mi sono reso conto, leggendo le chat che ho con amici e con i nostri concessionari, che molti mi inviavano foto molto belle dei nostri bagni mobili da posti a volte suggestivi: dalle Alpi, su strade di montagna a 3000 metri di altezza, al Vesuvio, dal Duomo di Milano al Colosseo, ma anche dai concerti e dalle feste di piazza. Insomma, Tailorsan è arrivata ovunque e il nostro hashtag #QuiPerTe rende benissimo l’idea di come negli anni, grazie al lavoro dei nostri concessionari, siamo riusciti ad arrivare praticamente in tutte le zone d’Italia”.