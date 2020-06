Hitachi Premium FrostWash: il primo climatizzatore che si pulisce da solo

Premium FrostWash è il climatizzatore top di gamma di Hitachi Cooling & Heating, brand giapponese di sistemi di climatizzazione ad alta efficienza. Cuore hi-tech, massima efficienza e l’innovativa tecnologia di pulizia FrostWash le sue caratteristiche principali. Frutto della ricerca e sviluppo dei laboratori dell’azienda giapponese ed esclusiva Hitachi, la funzione FrostWash cattura, congela, lava ed elimina il 91% di batteri e l’87% di muffe1 presenti sulla superficie dello scambiatore, a garanzia della perfetta igiene del condizionatore e di un ambiente sano.

La funzione è programmata in automatico ed è attivabile anche da telecomando. Climatizzazione sempre pulita grazie anche ai componenti interni realizzati in acciaio Inox, materiale che riduce la percentuale di batteri di oltre il 99% e di polveri per il 62%. E, con il robot di autopulizia che si attiva periodicamente e non richiede l’apertura del condizionatore per effettuare la pulizia dei filtri, non è necessaria la classica manutenzione. Premium FrostWash consente di impostare con la modalità Vacanza il funzionamento in riscaldamento a una temperatura minima di mantenimento (10°C - 16°C), anche in caso di un’assenza di ben 99 giorni. La funzione in pompa di calore è programmabile direttamente da smartphone o tablet.

Con valori di efficienza tra i più alti sul mercato e prestazioni garantite fino a -20 °C, Premium FrostWash è la soluzione ideale sia per rinfrescarsi dal caldo estivo sia quando i sistemi di riscaldamento centralizzati sono spenti. È anche un’alternativa al sistema di riscaldamento di seconde case e abitazioni che si trovano nelle aree più calde d’Italia, dove spesso non è previsto un impianto tradizionale. Il condizionatore Premium FrostWash offre un’efficienza stagionale elevata e classe A+++ in raffrescamento e riscaldamento ed è disponibile fino alla taglia 50, ideale per climatizzare ambienti di grandi dimensioni. L’affidabilità e la qualità del compressore Hitachi garantiscono ottime prestazioni del motore, durata del sistema e maggiore silenziosità dell’unità esterna. Con la funzione INFO è possibile verificare i consumi del mese in corso e di quello precedente direttamente dal telecomando.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

E grazie al sensore che rileva la presenza di persone nell’ambiente climatizzato e alla modalità ECO, il risparmio energetico è ancora maggiore. Con il display luminoso sul pannello frontale, i dati di funzionamento sono visibili in qualsiasi momento, anche di notte. Niente in questo piccolo gioiello è stato lasciato al caso, neanche il design. Premium FrostWash è disponibile in due versioni: bianco matt e silver. Attraverso la App Hi-Kumo accensione, spegnimento, temperatura e modalità di funzionamento si regolano direttamente da smartphone o tablet. Dall’App, gratuita e scaricabile da Apple Store e Google Play, è possibile programmare anche il timer settimanale e la Modalità Vacanza. La garanzia di Premium FrostWash, come di tutti i climatizzatori residenziali Hitachi Cooling & Heating, è sempre estesa a 5 anni.