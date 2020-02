Alla Borsa di Milano il convegno "imprese che guardano al futuro tra opportunità e nuove sfide"

I primi risultati del "Censimento permanente delle imprese" saranno presentati in un convegno, organizzato da Istat in collaborazione con Borsa Italiana, che si svolgerà venerdì 7 febbraio dalle ore 10 a Palazzo Mezzanotte, in piazza Affari 6 a Milano.

L’incontro sarà aperto dai saluti del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, e del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. A seguire sono previsti gli interventi del Ministro per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione, Paola Pisano, e del presidente dell’Istat, Gian Carlo Blangiardo. A chiudere la parte dei saluti istituzionali sarà Raffaele Jerusalmi, amministratore delegato di Borsa Italiana.

Le principali innovazioni e i risultati del Censimento permanente delle imprese saranno illustrati da Roberto Monducci, Direttore Istat del dipartimento per la produzione statistica, che illustrerà le nuove misurazioni della struttura, dei comportamenti e delle strategie delle imprese italiane. Seguirà un focus su responsabilità sociale e sostenibilità di Stefano Menghinello, Direttore centrale Istat per la raccolta dati.

Particolare rilevanza - spiegano gli organizzatori - sarà offerta agli interventi dei rappresentanti delle associazioni di categoria che, riconoscendo il potenziale conoscitivo del nuovo Censimento permanente delle imprese per le decisioni di politica economica, hanno contributo a mantenere alta l’attenzione sulla rilevazione.

Ad aprire sarà Carlo Robiglio, Vice Presidente di Confindustria e Presidente della Piccola Industria, poi sarà la volta di Flavio Valeri, vicepresidente ABI. A seguire gli interventi di Carlo Sangalli, Presidente Unioncamere, Patrizia De Luise, presidente di R.E.T.E. Imprese Italia e di Andrea Sironi, presidente di Borsa Italiana. Le conclusioni saranno affidate invece a Stefano Buffagni, Viceministro dello Sviluppo Economico.