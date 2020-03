Coronavirus, crollo di prenotazioni per le guide turistiche: «Dimezzato il reddito annuale»

Si rischia il collasso per le 1.500 guide turistiche lombarde con l’impatto dell’emergenza Coronavirus. Lo rileva con grande preoccupazione Confguide-Gitec, l’associazione delle guide aderente alla Confcommercio milanese. Da quando è scattata l'emergenza, tutto il settore turistico è preoccupato. Le prenotazioni dei voli e dei viaggi sono crollate, tanto che diverse compagnie aeree stanno tagliando alcuni voli, e ovviamente questo riguarda anche le strutture ricettive e i settori dell'indotto.

Meno turisti significa anche «crollo verticale delle prenotazioni e un'impennata di disdette con un azzeramento dei servizi per le visite guidate»: il bilancio, per nulla roseo, viene tracciato da Valeria Gerli, presidente di Confguide-Gitec. E c'è preoccupazione anche sul fronte delle gite scolastiche: come è noto sono state annullate fino al 15 marzo per limitare al massimo gli spostamenti degli studenti.

Il problema è che, probabilmente, non verranno riprogrammate per recuperare le lezioni perse in queste settimane di sospensione, in Lombardia e nel resto d'Italia: è del 4 marzo il decreto del Governo sulla sospensione scolastica sul territorio nazionale. «Le gite delle scolaresche rappresentano una parte importante del lavoro delle guide turistiche», scrive Confcommercio in una nota. E' stato calcolato che la cancellazione dei servizi di visite guidate peserà sulla metà del reddito annuale delle guide. Che, afferma Gerli, «devono essere inserite tra i destinatari delle misure eccezionali di sostegno economico».