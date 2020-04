Crisi nera per i negozi di Milano: secondo la Confcommercio il 25% rischia di chiudere

Quanto peserà il lockdown sull'economia dei negozi di Milano? Per il momento non si può dare una risposta certa ma solo una stima. E la cifra elaborata dalla Confcommercio è significativa. Nella Città Metropolitana nell’intero 2020, il commercio al dettaglio pagherà un conto pesantissimo con una perdita di 4,2 miliardi di euro del volume d’affari: il 40% in meno rispetto a una situazione di normalità. La stima è dell’Ufficio studi della Confcommercio milanese sulla base di una ripartenza dal 18 maggio.

Sono oltre 22mila le attività commerciali al dettaglio completamente ferme; realtà che danno lavoro a 123mila persone, 42mila delle quali già in cassintegrazione, secondo le stime che sono state elaborate tenendo conto anche dei territori di Monza e Lodi. Particolarmente grave la situazione delle aziende più piccole, fino a 9 dipendenti che costituiscono il 65% del totale delle attività commerciali chiuse a Milano, Monza Brianza e Lodi. "Con il quadro di riferimento ad oggi prevedibile di ripresa dell’attività la caduta del loro reddito quest’anno sarà quasi del 60% ed è molto elevato il rischio di cessazione definitiva dell’attività — spiegano dalla confederazione —. Senza interventi di sostegno concreti, rapidi ed efficaci Confcommercio Milano stima almeno il 25% di chiusure: 3.700 imprese".

"I danni per l’emergenza Covid-19 stanno diventando drammatici. Le nostre imprese hanno bisogno di soldi veri per compensare le perdite e ripartire in sicurezza - ha dichiarato Marco Barbieri, segretario generale di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza - occorre passare dagli annunci e le promesse ai fatti: indennizzi e contributi a fondo perduto, credito a burocrazia zero, moratoria fiscale per tutto l’anno, estensione del credito d’imposta anche ai contratti d’affitto d’azienda o di ramo d’azienda".