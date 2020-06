"Siamo senza stipendio": incrociano le braccia e scioperano gli operai della Sarinox

Alcuni senza stipendio, altri senza cassa integrazione. Tutti in difficoltà. Succede alla Sarinox di Basiano, azienda che lavora e tratta acciaio inossidabile. Per questo i lavoratori hanno organizzato uno sciopero fuori dai cancelli di via Alfieri nella giornata di giovedì 18 giugno. La notizia è stata resa nota dalla Fiom Cgil di Milano attraverso un comunicato.

L'azienda impiega dà lavoro a ottanta dipendenti ma la metà sono in cassa integrazione a causa dell'emergenza sanitaria-economica causata dal coronavirus. Metà dei degli addetti, come denunciato dai sindacati, non hanno ricevuto lo stipendio di maggio, l'altra metà non hanno ancora visto i soldi della cassa integrazione e sono senza una entrata da metà marzo. Inoltre i dipendenti non ricevono i buoni pasto dal mese di gennaio.

"Quando c'è una scadenza l'azienda disattende gli accordi: settimana scorsa avevano detto che avrebbero iniziato a pagare una parte del mese di maggio e una parte dei ticket, ma per il momento i dipendenti non hanno ancora visto un centesimo", ha spiegato a MilanoToday Elena Dorin, esponente della Fiom.

I sindacati sono sul piede di guerra e allo sciopero potrebbero seguire altre manifestazioni: "Oggi siamo in sciopero davanti all’azienda, ma è chiaro che o la situazione si sblocca oppure nei prossimi giorni intensificheremo le mobilitazioni".

Sarinox l'azienda dei Sassoli

L'azienda aveva affrontato a inizio degli anni Dieci un altro periodo difficile. Negli ultimi tre anni, inoltre, gli operai stanno lavorando con il contratto di solidarietà.