Crotti & Partners: fibra ottica per le aziende

Crotti & Partners è da oltre 15 anni operativa nel mondo delle TLC avanzate al servizio delle aziende.

La funzione commerciale di Crotti & Partners è quella di offrire al mercato dei clienti ( B To B ), tutta la gamma dei servizi professionali studiati e realizzati per le industrie, le società finanziarie e tutte le altre realtà azienda presenti sul mercato nazionale.

La società rappresentata da Crotti & Partners è COLT spa, un player internazionale di primissimo piano nel panorama delle TLC.

Con una rete in fibra ottica mondiale, che collega direttamente 200 città metropolitane a livello globale.

Le connessioni in fibra di COLT raggiungono oltre 25.000 edifici nel mondo.

In Italia la rete in fibra di COLT è di 26.000 Km. in doppio anello. Le città italiane completamente cablate in fibra sono 8.

COLT fornisce servizi erogati con la massima sicurezza ed un'assistenza clienti di livello superiore.

Nella gamma di servizi di COLT, che Crotti & Partners propone al mercato ( B To B), vanno segnalati, NETWORK SERVICES: Fibre Infrastructure (la connettività garantita simmetrica ) - Managed Network Services - Dedicated Cloud Acces - Banwidth Ethernet Services; VOICE SERVICES: Fonia PSTN - SIP trunking è Outbound calls - soluzioni UC inclusi servizi Inbound - Conferencing & Webex e soluzioni di contact center in Cloud.

La qualità dei servizi di gamma proposti, è fruibile sull'intero territorio nazionale senza limitazioni.

L'attenzione al cliente (Customer Care), prestata dallo Staff di Crotti & Partners è oltre che professionalmente certificata, costante con una reperibilità alle necessità dei clienti di 24 h per 365 giorni.

Tutto ciò fa di Crotti & Partners, un fornitore di servizi per le aziende di grande affidabilità e conoscenza dei servizi erogati

Crotti & Partners è operativo con tutto il portafoglio dei servizi menzionati anche nella vostra provincia.

Per informazioni: 800.909.358 (numero verde a chiamata gratuita) o www.crottiandpartners.net