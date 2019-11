Elezioni Enasarco 2020: Federagenti, Fiarc e Anasf presentano una lista unitaria

L’appuntamento è per il 14 e il 15 novembre alla Fiera di Milano City. Centinaia di aziende e migliaia di professionisti si incontreranno al Forum Agenti, l’unico evento in Italia e in Europa, in cui le imprese decise a creare, rinnovare o rafforzare la loro rete vendita, hanno modo di confrontarsi con agenti di commercio di tutti i settori merceologici interessati ad acquisire nuovi mandati di rappresentanza.

Venerdì 15 novembre alle 11, nell’ambito della manifestazione, si terrà il convegno organizzato da Federagenti, FIARC ed ANASF in cui verrà presentata la lista unitaria che parteciperà alle prossime elezioni Enasarco, in programma nel 2020. Da più di un anno le tre associazioni stanno organizzando convegni, seminari ed incontri su tutto il territorio nazionale per promuovere una comune visione del futuro delle categorie rappresentate, sia a livello di tutele sindacali sia fiscali sia previdenziali. Federagenti, FIARC ed ANASF hanno deciso di concorrere insieme alle prossime elezioni con l’obiettivo di vincerle e dar corso a quelle riforme che da anni chiedono gli iscritti per avere una pensione dignitosa, per fruire di prestazioni integrative all’altezza, per mettere in sicurezza i propri risparmi messi in pericolo anche da investimenti avventurosi del passato. Relatori del convegno saranno Luca Gaburro (segretario generale di Federagenti e membro del Cda Enasarco), Fabio D’Onofrio (coordinatore nazionale Fiarc) e Alfonsino Mei (consigliere nazionale Anasf e membro Cda Enasarco). Tra i saluti istituzionali previsti, quelli di Maurizio Bufi (presidente Anasf), Antonino Marcianò (presidente Fiarc), Manfredo Cornaro (presidente Federagenti), Nico Gronchi (vice presidente Confesercenti), Iconio Massara (presidente Anpit Milano) e Gabriele Barucco (consigliere regionale e componente della commissione Attività produttive della Regione Lombardia).