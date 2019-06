“Energie aperte”: il 9 giugno Eni apre al pubblico il Green Data Center di Ferrera Erbognone

“Energie aperte” è l’iniziativa firmata Eni che il 9 giugno permetterà di visitare il Green Data Center di Ferrera Erbognone (Pavia). L'impianto ospita i sistemi informatici centrali di elaborazione di Eni, sia l’informatica gestionale che le applicazioni Oil & Gas. Un’opportunità imperdibile quella di partecipare ad una visita guidata, per conoscere uno dei siti italiani della compagnia.

Il Green Data Center è simbolo di un'evoluzione trasversale, dal momento che vanta uno dei primi posti al mondo sia in merito alle prestazioni di efficienza energetica sia a livello industriale; infatti all’interno del centro si trova l’installazione del supercalcolatore HPC4 che è in grado di svolgere 22,4 milioni di miliardi di operazioni matematiche in un secondo.

Sostenibilità, l'altra caratteristica dell’impianto, che, grazie all’alimentazione garantita da un parco fotovoltaico genera energia direttamente consumata dal centro, sopperendo, inoltre, anche al 15% dell’energia di cui ha bisogno il supercalcolatore HPC4 per garantire la prestazione che lo contraddistingue. Il risultato è un’infrastruttura ibrida capace di assorbire la metà dell’energia di un sistema tradizionale e di ridurre significativamente le emissioni di CO2.

Il 9 giugno sarà possibile vedere con i propri occhi le attività del GDC, per verificare in prima persona quanto le attività dell’impianto di Eni rispettino l’ambiente.

Come partecipare?

Le visite guidate sono a numero chiuso, per ovvi motivi di sicurezza. Per partecipare occorre prenotarsi in due piccoli passi:

-collegarsi al sito www.eni.com/energieaperte

-compilare il modulo di iscrizione

Per ulteriore organizzazione vi ricordiamo che le fasce orarie disponibili sono dalle 9:30 alle 11:30 e dalle 10:30 alle 12:30.