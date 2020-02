Enoteche, Milano terza in Italia ed è boom negli ultimi dieci anni: +72%

Le enoteche in Lombardia, nel 2019, sono quasi mille. Per l'esattezza 982. Lo rende noto una rilevazione della Camera di commercio di Milano, Monza e Lodi e di Coldiretti Lombardia. Le imprese attive, che in molti casi hanno più sedi, sono più di 650. Il numero di enoteche in Lombardia è sostanzialmente stabile rispetto all'anno precedente, ma cresce dell'8,7% in cinque anni. E gli addetti sono più di mille. I consumatori lombardi di vino, secondo Coldiretti, sono quasi 5 milioni e circa 1,7 milioni di lombradi lo consumano ogni giorno. La Lombardia "vanta" 5 Docg, 21 Doc e 15 Igt. Le enoteche nazionali sono oltre settemila, con un +4% in cinque anni.

Milano è la terza città italiana per numero di enotece, con 141 locali: +5% dal 2018 al 2019, ben +72% in dieci anni. La prima città è Roma con 345 enoteche, segue Napoli con 221, ma con una diminuzione leggera (-1%) negli ultimi dieci anni. Dopo Milano troviamo Torino, Firenze, Genova.

A livello provinciale Milano è sempre terza (259, +9% in cinque anni), mentre cambia il resto del podio: la prima provincia è Napoli, segue Roma. Brescia è la settima provincia italiana con 166 enoteche. In Lombardia le donne guidano il 19,5% delle enoteche, i giovani l'8,5%. Percentuali più basse che in Italia, rispettivamente al 26,5% e all'11%. 24 le imprese straniere lombarde, 11 a Milano.

«La Camera di commercio - afferma Vincenzo Mamoli, membro di giunta della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi - valorizza i percorsi enogastronomici lodigiani attraverso la partecipazione alla Strada del Vino San Colombano e dei Sapori Lodigiani, che tra le altre iniziative organizza la tradizionale Rassegna Gastronomica del Lodigiano, giunta nel 2019 alla 31° edizione. La crescita delle enoteche, con una sostanziale stabilità nell’ultimo anno, è un segnale interessante per un settore tipico dei nostri territori e in grado di generare attrattività anche per i visitatori stranieri».