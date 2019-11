La panchina rossa contro la violenza sulle donne di Esselunga

Esselunga ribadisce il proprio impegno sociale con una nuova e simbolica iniziativa: in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, davanti alla sede dell’azienda in Via Giambologna a Limito di Pioltello, è stata posizionata una Panchina Rossa, emblema della lotta contro la violenza sulle donne.

L’iniziativa si inserisce all’interno di una serie di attività di sensibilizzazione promosse da Esselunga su questo fenomeno: tra queste figurano il corso di autodifesa femminile organizzato presso la sede di Limito di Pioltello, l’adesione al Progetto Libellula, primo network italiano di aziende unite contro la violenza sulle donne, la partecipazione alla camminata solidale “Non chiudere gli occhi”, organizzata a Pioltello e nei comuni limitrofi per promuovere i servizi offerti in favore di donne vittime di violenza e, infine, le sessioni informative e di sensibilizzazione sul tema che saranno a breve disponibili per tutti i collaboratori sulla piattaforma e-learning dell’azienda. Limito