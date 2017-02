Codici vincenti Esselunga, estrazione del 24 febbraio: ecco chi ha vinto una Fiat 500

Venerdì 24 febbraio Esselunga ha pubblicato i nuovi 190 codici che hanno regalato ai clienti una delle Fiat 500 in palio con il “concorso 1957”.

I codici riguardano gli scontrini stampati dal 16 al 22 febbraio. Trenta auto sono state vinte a Milano città, altre trentotto in provincia. Ecco tutti i codici vincenti:

THKCQHTFGLLHFB Abbiategrasso (MI)

LHKCBJP2B960KB Abbiategrasso (MI)

1TGCQXWS3DJ79B Alessandria

STGCT00H9L9M8B Alessandria

DTQCQ3Q19SU6YB Appalto di Soliera (MO)

C2GG5NV86L26FB Arezzo

47LCJVJR37UFGB Asti corso Casale

87LC1TYY61FK6B Asti corso Casale

1K3C3G33DJ2TTB Baranzate (MI)

KZMCCRJMDKX99B Bergamo via San Bernardino

82HCM9Y5F7D2FB Biella

5SHCSXMY9BXV8B Biella

MMHCJX1T91MCJB Bologna San Vitale

2GLC7787D97VDB Bologna Santa Viola

ZGLCB3SJGJ99CB Bologna Santa Viola

D2NC7Z459KM66B Borgomanero (NO)

4RNCHX0YCTP5VB Borgomanero (NO)

2RNCQPUSG2JHZ6 Borgomanero (NO)

URNCLSPD6DK5FB Borgomanero (NO)

3HGCVZZC9TQP9B Brescia via della Volta

7HGC9S9VCBSQWB Brescia via della Volta

VHGC73776X13CB Brescia via della Volta

QHGC7YQ4FB2W1B Brescia via della Volta

7HGCWZ8KCRDK8B Brescia via della Volta

6B3CFRNSBRR8HB Brescia via Milano

WCHCB214F981BB Bresso (MI)

HX5CJZGX3J8DTB Broni (PV)

7XPCVVWMC7MVWB Calco (LC)

YZDGY48HG17KTB Campi Bisenzio (FI)

TKQCYJDJCGY8FB Casale Monferrato (AL)

RYJCY537DJ3H6B Casalecchio di Reno (BO)

RZJCBJUKBJGSBB Casalecchio di Reno (BO)

RYJCWMJVCX1VZ6 Casalecchio di Reno (BO)

UGHCRJNKC7RHVB Casatenovo (LC)

UCMCRY2Y6JX0FB Castellanza (VA)

0JLCU7Q1B2UU06 Castelletto Ticino (NO)

H2FC6SN3C7PD2B Cernusco Lombardone (LC)

L2FCRV9PCR51TB Cernusco Lombardone (LC)

F2FCV3FK6FRPPB Cernusco Lombardone (LC)

72FCJM5RDCK0TB Cernusco Lombardone (LC)

D6JC5H43FJ1PUB Cologno Monzese (MI)

D6RC63UQ3BVBVB Como Camerlata

8PHC9PL2GTLDZ6 Corbetta (MI)

3QHC7BM3DS7TUB Corbetta (MI)

113CJSLH6S3Y9B Corsico (MI)

Z13CKTRF9PN29B Corsico (MI)

04QCK61BBS2706 Corte Franca (BS)

3VQCT6S6BYRX06 Corte Franca (BS)

LCJCYRLYGX73WB Cremona

BCRC5URZGY9FLB Cusano Milanino (MI)

HCRCBC873KBBTB Cusano Milanino (MI)

WUMCTXW4C9BNRB Desio (MB)

JFGGWRKTF98NUB Firenze via del Gignoro

4FGG2DWNB74XDB Firenze via del Gignoro

7DGGX51PG2LPVB Firenze via del Gignoro

KFGGBX2RCMC176 Firenze via del Gignoro

DJFG2KZ86BZQHB Firenze via di Novoli

2JFGB6MWDJ1J1B Firenze via di Novoli

DUFGZ73R67UH9B Firenze via Canova

MQCGMU7Y3DGR2B Firenze via Galliano

JFNCVYPB3KLHFB Gallarate (VA)

UFNCHZUJC81K06 Gallarate (VA)

LFPCJKFHG2NFFB Garbagnate Milanese (MI)

BFPCFQ696787FB Garbagnate Milanese (MI)

VQ3CMNRGB190SB Gessate (MI)

Z7HC7HXH6P549B Induno Olona (VA)

GWGGU7RPDC8CX6 La Spezia

U2JCJL9CDBJZ86 Lainate (MI)

FYNCHC2T9YQ4TB Lecco

YYNCRMDP6D14XB Lecco

SWMCFYGYD7ZGTB Legnano (MI) via Sabotino

1HNC6G73F9XCPB Legnano (MI) corso Sempione

THNC5FZR9WYM06 Legnano (MI) corso Sempione

Z5GG9THJDN4T06 Lido di Camaiore (LU)

LGFC246NB7UZRB Lipomo (CO)

CYKCXVCL67LW5B Lissone (MB)

18FG66UVFTPV3B Lucca viale San Concordio

Z0LCJPWKD7FMZ6 Macherio (MB)

BCFG6M8J6BHUVB Massa (MS)

BCFGKTW26VQ3YB Massa (MS)

Q9FGBHTWF5DPZ6 Massa (MS)

2D3CP3VKBYY1FB Milano via dei Missaglia

LD3C7P1XFCS0DB Milano via dei Missaglia

H3QCZW5F97TDVB Milano via Adriano

53QCPSGU9B4YDB Milano via Adriano

N0DC7ZPY3B14XB Milano viale Cassala

LD5CB1TJC55MNB Milano via Lorenteggio

2D5C3Q6397FK6B Milano via Lorenteggio

HF5C6PPR9YSPWB Milano via Lorenteggio

UR9C5GRQ9R8J06 Milano via Losanna

KYBC518VC7V1XB Milano via Monte Rosa

7D9CVHQZF7C6CB Milano via Morgantini

MV9CTP2VGGYURB Milano piazza Ovidio

QV9CHWC4DCK5FB Milano piazza Ovidio

L35C53V0G7CVNB Milano via Ripamonti

135CWCZKBRCQZ6 Milano via Ripamonti

QH5CY9HB6BDSFB Milano via Ripamonti

0B5CSGNZ6JVR1B Milano via Rubattino

VB5CHS73GJB8VB Milano via Rubattino

H95CJ12K6CMYTB Milano via Rubattino

V4LCRS7PD1DUBB Milano via Solari

UNKCC5XD6UFRFB Milano viale Suzzani

DFKCBCF3GXMVWB Milano viale Umbria

L2MCXVVY6CQVTB Milano via Washington

12MCJ7BL6745WB Milano via Washington

R2MCSKZ86BJ79B Milano via Washington

6RPCKJNFBDHBHB Milano Affori

RTPC2GMDGYCVNB Milano Porta Vittoria

YTPC7DP0CDPR9B Milano Porta Vittoria

2TPC6WBKBSJF6B Milano Porta Vittoria

P8NC7M25CXN2PB Moncalieri (TO)

KJDGR94Q95HCV6 Montecatini (PT)

KJDGDTVUCZMVWB Montecatini (PT)

RUJCHS90BC4G69 Monza via Buonarroti

21QC7UJM9FK0TB Monza viale Liberta'

D1QC9Y5B9BDKRB Monza viale Liberta'

5TCC608C39QCFB Monza loc. San Fruttuoso

CMLC2NBMB4BG06 Nembro (BG)

4MLCP8XHDLYTDB Nembro (BG)

86HCW4MUF1RHVB Olgiate Olona (VA)

6KHCYCF06KQZ06 Paina di Giussano (MB)

ZJHCKQ50G8V6VB Paina di Giussano (MB)

8JHCW81L9J6G1B Paina di Giussano (MB)

8JHCSU389JHRNB Paina di Giussano (MB)

DKHCRW1FCWHDRB Paina di Giussano (MB)

0R5CHD1JD2N4WB Pantigliate (MI)

7R5CUNWUFC2Q86 Pantigliate (MI)

WR5C7FRC9X1K06 Pantigliate (MI)

QT3C7SBT3DFFHB Parma via Emilia Est

W5KCVYDGG5FLXB Parma via Traversetolo

Y5KCRSQ86LX7MB Parma via Traversetolo

T5GCH5699BSSTB Pavia

355CRPKYB9195B Pioltello (MI)

F55C2NSU61B7BB Pioltello (MI)

2TGGCPM3FRZZFB Pisa

9UGG7202F7Y1FB Pisa

1JMCVDP96JM66B Rho (MI)

PJMCK3QW6KMV5B Rho (MI)

3LNCD1C49LN29B Rivalta di Torino (TO)

GQQC6CZ2GBD3UB Rozzano (MI)

XQQCTDXU9BCYKB Rozzano (MI)

WKPCQRGBBVKFXB San Giuliano Milanese (MI)

R5PCJ8PFFBN73B San Giuliano Milanese (MI)

YKPCRHGNFCLJ2B San Giuliano Milanese (MI)

QM3CXXQ069DB1B Sarezzo (BS)

RDQC9Y2N6Z56RB Saronno (VA)

V7QC3S45GDY2UB Sassuolo (MO)

115CT6ZRD2PHYB Segrate (MI)

815CUYPZDBGR2B Segrate (MI)

ULMCPU1V6J7Q06 Seregno (MB)

WLMCJVH9BYV206 Seregno (MB)

JLMCBBXVC190SB Seregno (MB)

4LMCJD5DBSDS2B Seregno (MB)

JLMCHQ9NCVH476 Seregno (MB)

PMQCR4TXF9K5FB Sesto Calende (VA)

DMQCRZQ5DHY2UB Sesto Calende (VA)

KNPCV4QTBX9ZVB Sesto San Giovanni (MI)

LNPC9RV3B3T5PB Sesto San Giovanni (MI)

7NNCHWSV9RFTBB Settimo Milanese (MI)

GPNCT7HYDH3PFB Settimo Milanese (MI)

GPNCZ8BYDC4YDB Settimo Milanese (MI)

D7FCF7SLB31HCB Solaro (MI)

1TKC3R68G7GKXB Solbiate Comasco (CO)

ZTKCTZ5F3FH2YB Solbiate Comasco (CO)

6WNC90B63J0H06 Stezzano (BG)

RWNCJL0J6D195B Stezzano (BG)

9WNCYUVDC9N006 Stezzano (BG)

Y3PC2U7G9RR2WB Torino corso Traiano

KHPCB8JHCRYWXB Torino corso Traiano

KHPCB383C7QSWB Torino corso Traiano

2BPCQ79GBRU6YB Varedo (MB)

2BPCQ0XFBU3JXB Varedo (MB)

D9GCVVS3GCCBCB Varese loc. Masnago

79GC3VS1BY6YNB Varese loc. Masnago

WLJCJ123DC5GZ6 Venegono (VA)

38KCSFPT9XFK6B Verbania

S8KC0PDQ9YT406 Verbania

38KCYF0X9J49VB Verbania

TRKC6UN86J9F06 Verona via Colonnello Fincato

J4DG9ZBU6MX0FB Viareggio (LU)

YCLCKCB8FL6WFB Vigevano (PV)

2CLCXUTF3JQZ06 Vigevano (PV)

UCLCSFSFBMG3RB Vigevano (PV)

4WJCJRHC6R439B Voghera (PV)

6HMW6666655T5B Aggiornamento Dati Cliente

6HMW66666K3KLB Aggiornamento Dati Cliente

6S5U66666H5ZJB Esselunga a Casa

6S5U666661PWGB Esselunga a Casa

6S5U66666MLGJB Esselunga a Casa

6S5U666665TV3B Esselunga a Casa

I codici vincenti delle scorse estrazioni e come funziona il concorso