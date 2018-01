Se non paghi la mensa scolastica, il comune ti blocca l'auto: Sedriano contro gli evasori

Il sindaco di Sedriano, Angelo Cipriani, ha dichiarato guerra all'evasione. E lo fa affidando ad una società esterna il recupero dei tributi comunali. Così, nel comune del milanese hanno scoperto che le rette non pagate a scuola dal 2006 al 2017 ammontano ad oltre 137mila euro.

Ora, per riprendersi quei soldi, si è deciso di farlo - se serve - anche attraverso la riscossione coattiva. Si potrà andare quindi dalle cosiddette ganasce fiscali, ossia il fermo amministrativo dell'auto, al pigoramento dei beni. A raccontarlo dettagliatamente è Il Giorno.

"Non siamo diventati improvvisamente cattivi e non vogliamo infierire su chi è in difficoltà, ma è una questione di equità sociale – spiega l’assessore al bilancio, Elisabetta Alì, al quotidiano – e gli uffici, ai quali spetta l’onere di verificare il pagamento dei tributi, non possono ignorare il mancato introito, anche perché sono già stati emessi diversi solleciti di pagamento. Le procedure di riscossione erano iniziate nel 2009 e sono proseguite nel periodo di commissariamento del Comune. Il servizio inizialmente era garantito da Equitalia ma non ha portato grandi risultati per le casse comunali. Siamo convinti che non ci troviamo davanti solo a furbetti, ma anche a famiglie che sono impossibilitate a pagare, magari perché senza lavoro. Assicuro che ogni situazione sarà attentamente valutata, per tutelare chi vive in difficoltà economica. Gli altri, invece, è giusto che paghino il dovuto, usando anche la possibilità di rateizzare. Ripeto: è una questione di equità e rispetto verso chi paga i tributi".