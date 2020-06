Cambio al vertice di Fiera: Fabrizio Curci lascia la carica di amministratore delegato

Cambio al vertice di Fiera Milano: Fabrizio Curci ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di consigliere di amministrazione, amministratore delegato e direttore generale. La società spiegato che le dimissioni sono state motivate dalla decisione di intraprendere un nuovo percorso professionale e personale. Il fatto è stato reso noto nella mattinata di giovedì 4 giugno.

Curci era arrivato al vertice di Fiera nel settembre del 2017. "Quello trascorso in Fiera è stato un triennio incredibilmente intenso che mi ha concesso la possibilità di conoscere ed apprezzare una realtà inaspettata dal potenziale enorme — ha spiegato Curci —. Fiera Milano è un'azienda solida, non solo finanziariamente, ma soprattutto perché fatta di persone e professionisti straordinari che sapranno condurla verso nuovi traguardi ancora più ambiziosi".

Il consiglio di amministrazione ha rivolto a Curci "il pieno ringraziamento per aver predisposto, proposto e attuato nel corso del suo mandato uno sfidante piano di risanamento, messa in sicurezza e rilancio di Fiera Milano e per aver stabilito le premesse organizzative, commerciali, di innovazione e di sviluppo per la prosecuzione del percorso di consolidamento e crescita della società".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sono in corso di calcolo le indennità o gli altri benefici spettanti all'amministratore delegato dimissionario.