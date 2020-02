Milano, ecco il concorso Esselunga che regala 10mila spese gratis: come partecipare

Oltre 10mila spese gratis per festeggiare i 25 anni della carta Fidaty. È il concorso che ha organizzato la catena di supermercati Esselunga per martedì 25 febbraio.

Come funziona? Come si partecipa? Quante spese verranno vinte in ogni supermercato? Queste le domande più gettonate, procediamo con ordine.

Spsa gratis all'Esselunga: come funziona il concorso

Il concorso è riservato ai possessori della carta Fidaty che faranno la spesa proprio nella giornata di martedì 25 febbraio: "potranno concorrere alla vincita immediata di 10.017 buoni sconto sulla spesa di valore pari al 100% dell'importo della spesa effettuata", si legge sul regolamento.

Alla base di tutto c'è un algoritmo che, nei prossimi giorni, genererà randomicamente gli orari vincenti negozio per negozio. "Il premio — si legge sempre sul regolamento — sarà assegnato al cliente che, per primo effettuerà il passaggio della carta fidaty (all’interno di una spesa e indipendentemente dal momento di chiusura della transazione), dopo uno degli orari stabiliti per l’assegnazione dei premi stessi".

I premi saranno divisi equamente tra tutti i punti vendita. Tradotto? Ogni punto vendita regalerà 63 spese ad altrettanti clienti.