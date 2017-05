A Milano il social camper per la prevenzione e la cura della salute

Nasce a Milano il Social Camper, un mezzo itinerante per promuovere tra le cittadine e i cittadini la prevenzione e la cura della salute attraverso consulenze - di farmacisti e specialisti -, la distribuzione di materiale informativo ed esami gratuiti nei nove Municipi e nella Città Metropolitana cominciando dai Comuni di San Donato Milanese, Cernusco sul Naviglio, Rozzano e Baranzate. Farmacisti e specialisti a disposizione dei cittadini affronteranno varie tematiche tra cui i danni causati dal fumo e altre affezioni dell’apparato respiratorio come asma e allergie; intolleranze alimentari; obesità, malattie dell’apparato cardiocircolatorio, tumori. Li si potrà interpellare anche su vaccinazioni, malattie e cura della pelle, aids, benessere sessuale.

Prevenzione contro il fumo; intolleranze, allergie, respirazione, asma; fototipo; pelle (psoriasi, dermatite…); aids; benessere sessuale; allattamento; prevenzione tumore seno; obesità; cuore; vista; prevenzione orale; vaccinazioni; dolore: 14 i temi che saranno trattati dalla primavera all’autunno 2017 in un percorso di 66 giornate da un Comune all’altro di Italia, nelle diverse zone, per sensibilizzare le cittadine e i cittadini nei differenti periodi dell’anno. L’iniziativa ha la finalità di informare, educare, assistere, stimolare la responsabilità individuale, affinché ogni persona diventi protagonista della propria salute e delle proprie scelte. L’idea del camper itinerante ci permetterà di arrivare in modo capillare su tutto il territorio, promuovendo sempre di più una equità di accesso alle informazioni.

Il Social Camper, promosso dell’Assessorato alle Politiche Sociali, Salute e Diritti del Comune di Milano, è realizzato a costo zero per l’Amministrazione Comunale grazie alla collaborazione di Energie Sociali Jesurum e LloydsFarmacia del Gruppo ADMENTA in sinergia con Partner Privati che hanno voluto aderire per promuovere, tutti insieme, una cultura diffusa della cura e della prevenzione. “Prosegue la collaborazione tra Comune di Milano e LloydsFarmacia per diffondere tra le cittadine e i cittadini cultura della prevenzione e cura della salute. Il camper itinerante è una scelta vincente in questo senso perché permetterà di arrivare anche in diversi quartieri di Milano dove la gente abita e può essere più facilmente coinvolta”. Pierfrancesco Majorino, Assessore alle Politiche.

Un’iniziativa a costo zero per l’Amministrazione, grazie alla collaborazione di

Partner Privati

La realizzazione del Social Camper è stata possibile grazie alla sinergia stabilita con alcune Aziende impegnate in tema di prevenzione, cura, salute e benessere, che hanno sostenuto le spese dell’intera iniziativa per il periodo primavera – estate 2017.

Con il contributo non condizionato di Johnson & Johnson S.p.A., Mylan con autotest HIV e ArmoLIPID PLUS, Pierre Fabre Italia, Reckitt Benckiser con Durex e grazie a LloydsFarmacia: materiale informativo, consulenze e esami gratuiti come prevenzione antifumo, analisi pelle, fototipo, analisi capelli, misurazione della pressione, preservativi.

Le prime tappe: primavera - estate 2017

6 temi: prevenzione contro fumo; intolleranze, allergia, respirazione, asma; fototipo; pelle; aids; benessere sessuale Milano, primavera - estate 2017

- 11 maggio dalle ore 11 alle ore 20 Piazza della Scala: inaugurazione, presentazione tappe primavera estate Milano, consulenze e esami

- 12 maggio dalle ore 10 alle ore 20 Piazza del Duomo: presentazione tappe primavera estate Milano, consulenze e esami

- 25 maggio dalle ore 10 alle ore 20 via Bacchelli: prevenzione contro fumo e intolleranze, allergia, respirazione, asma

- 26 maggio dalle ore 10 alle ore 20 via del Burchiello 67: prevenzione contro fumo e intolleranze, allergia, respirazione, asma

- 31 maggio dalle ore 10 alle ore 20 viale Caldara 1: fototipo e pelle

- 5 giugno dalle ore 10 alle ore 20 via Odazio 9: fototipo e pelle

- 6 giugno dalle ore 10 alle ore 20 in piazza Leonardo da Vinci: aids e benessere sessuale

- 7 giugno dalle ore 10 alle ore 20 a San Siro (uscita della metro): aids e benessere sessuale

Città Metropolitana di Milano, primavera - estate 2017

San Donato Milanese, primavera - estate 2017

- 15 maggio dalle ore 10 alle ore 20 piazza La Pira: prevenzione contro fumo; intolleranze, allergia, respirazione, asma; fototipo; pelle; aids; benessere sessuale

- 16 maggio dalle ore 10 alle ore 20 via di Vittorio 23/25: prevenzione contro fumo; intolleranze, allergia, respirazione, asma; fototipo; pelle; aids; benessere sessuale Cernusco sul Naviglio, primavera - estate 2017

- 17 maggio dalle ore 10 alle ore 20 via Buonarroti 41: prevenzione contro fumo; intolleranze, allergia, respirazione, asma; fototipo; pelle; aids; benessere sessuale

- 18 maggio dalle ore 10 alle ore 20 in piazza Unità d’Italia: prevenzione contro fumo; intolleranze, allergia, respirazione, asma; fototipo; pelle; aids; benessere sessuale Rozzano, primavera - estate 2017

- 22 maggio dalle ore 10 alle ore 20 piazza G. Foglia 1: prevenzione contro fumo; intolleranze, allergia, respirazione, asma; fototipo; pelle; aids; benessere sessuale

- 23 maggio dalle ore 10 alle ore 20 piazza Aldo Moro: prevenzione contro fumo; intolleranze, allergia, respirazione, asma; fototipo; pelle; aids; benessere sessuale Baranzate, primavera - estate 2017

- 9 giugno: prevenzione contro fumo; intolleranze, allergia, respirazione, asma; fototipo; pelle; aids; benessere sessuale

- 22 giugno: prevenzione contro fumo; intolleranze, allergia, respirazione, asma; fototipo; pelle; aids; benessere sessuale

Il camper proseguirà da Milano in altri Comuni di Italia. Durante la primavera - estate 2017 in 30 giorni il Social Camper attraverserà inoltre vie e piazze di altri Comuni di Italia, per tornare in autunno, da settembre a novembre 2017, con 36 giornate a Milano, in Città Metropolitana e nei Comuni di Italia coinvolti con altri 8 temi: allattamento; prevenzione tumore seno; obesità; cuore; vista; prevenzione orale; vaccinazioni; dolore.

L’implementazione di tutte le tappe è seguita da Out Of Coffee, agenzia specializzata in Live Communication.