Cent'anni di Fiera a Milano. Mattarella: «E' parte attiva nella lotta al Covid, Sarà propulsione per ripresa»

La Fiera di Milano compie cent'anni. Era il 12 aprile del 1920: l'anno della prima Fiera Campionaria, tenutasi ai Bastioni di Porta Venezia. Ci vollero altri tre anni perché approdasse in quella che all'epoca veniva chiamata Piazza d'Armi e che, per decenni, diventerà semplicemente la Fiera, nome con cui i milanesi identificavano sia le esposizioni sia il quartiere.

La ricorrenza è ovviamente in sordina, vista l'emergenza sanitaria da Covid-19. Milano quasi non s'accorge dello speciale compleanno di questi giorni. Ogni celebrazione in tal senso è stata rimandata. Ma il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha voluto ricordarla con un messaggio alla città.

«E' una ragione d'orgoglio oltre che di spinta a un ulteriore impegno. Per la città, la Lombardia e l'Italia intera», ha affermato Mattarella nel messaggio inviato al presidente di Fiera Milano Enrico Pazzali. «Nelle vicende di un secolo così intenso la Fiera di Milano è stata protagonista nei processi delle trasformazioni economiche e sociali, aprendo l'Italia al mondo, ponendo in relazione industria, commercio e società. Il made in Italy ha vissuto nella Fiera momenti generativi e dagli spazi espositivi ha ricevuto un forte impulso».

«Il sistema Fiera di Milano - prosegue il messaggio del presidente della Repubblica - ha saputo sviluppare la presenza del sistema imprenditoriale italiano sui più diversi mercati globali. La Fiera è stata motore e vetrina della vocazione di Milano ad essere metropoli italiana ed europea, vero e proprio traino di sviluppo per la Lombardia e l’intero Paese».

Poi un riferimento all'attualità più stretta, che vede la Fiera protagonista con l'ospedale appena inaugurato e dedicato ai pazienti Covid-19: «Fiera di Milano ha voluto segnare la celebrazione del suo centenario - rinviata per l’emergenza sanitaria - ponendosi come parte attiva nella lotta al virus, con la realizzazione nei suoi padiglioni cittadini di un ospedale dedicato ai pazienti colpiti dal Covid-19. Ancora una volta al servizio della città, della regione, della protezione della comunità».

Infine l'auspicio della ripresa: «Nella prospettiva della ripresa della nostra attività produttiva, la Fiera campionaria si confermerà certamente un punto propulsivo di primaria importanza su cui l'Italia sa di poter contare».