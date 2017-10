Ikn Italy annuncia i finalisti del Retail Awards

IKN Italy annuncia i nomi dei finalisti del Retail Awards, la prima edizione della serata di gala dedicata alla premiazione dei migliori progetti del settore Retail organizzata in occasione di Forum Retail.

La Giuria, composta da Top Manager del settore, ha scelto 3 progetti per ognuna delle 9 categorie.

Nel dettaglio, ecco le aziende finaliste:

1) Categoria “Best Online to Offline (O2O) Strategy”:

OVS - Illy Caffè - KIKO

2) Categoria “Best Retailtainment concept”:

Sanpellegrino - Carrefour Express - Dainese



3) Categoria “Best in Store Technology”: L’Oreal – OVS - Pittarosso

4) Categoria “Best Customer Experience Initiative”:

Piraeus Bank - AWAYTOMARS LTD - Cusinato Pets and Country Life

5) Categoria “Best innovation in payments”:

DML Italia Trony - CIGIERRE Compagnia Generale Ristorazione - Leroy Merlin

6) Categoria “Best Logistics Project”:

FATER - Carrefour&Mondelez – EasyCoop

7) Categoria “Best E-Commerce Storyteller”:

Martha's Cottage - Brunello Cucinelli - Velasca

8) Categoria “Best Social Engagement & Digital Loyalty Program”:

A2A Energia - Q8 - Sisal Pay

9) Categoria “Best Chief Digital Officer in Retail”:

Monica Gagliardi di OVS - Gabriele Gianello di Dainese - Alberto Brenta di Miroglio

I Retail Awards si presentano come un nuovo punto di riferimento per l’eccellenza italiana in grado di stimolare l’adozione di approcci innovativi in un settore in continua evoluzione come quello del

Retail, portando soluzioni avanzate in grado di soddisfare i propri clienti.

La Giuria, composta da oltre 40 retailer, si è prestata all’analisi delle candidature con entusiasmo e commitment. Siamo inoltre lieti di annunciare la collaborazione con la Fondazione Lene Thun, ONLUS impegnata nella realizzazione di progetti di "terapia ricreativa" attraverso la modellazione della ceramica. (http://www.fondazionelenethun.org) Durante la serata verrà realizzata una raccolta fondi a sostegno della Fondazione. In occasione della “Notte del Retail”, in programma all’Atahotel Expo Fiera di Milano il prossimo 30 novembre, sarà premiato uno dei finalisti per categoria: i nominativi saranno resi noti durante la serata. Per informazioni e aggiornamenti sul programma: www.retailawards.it.