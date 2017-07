La guardia di finanza visita la sede del Sole 24 ore: l'indagine riguarda in tutto dieci persone

Gli audit interni del Sole 24 Ore entrano a far parte nell’inchiesta milanese sui conti del gruppo editoriale che fa capo a Confindustria. Nei giorni scorsi i militari della Guardia di Finanza hanno acquisito i rapporti redatti dalla società di revisione PricewaterhouseCoopers su richiesta del nuovo management del gruppo.

L’inchiesta milanese, coordinata dal procuratore aggiunto Fabio De Pasquale e dal pm Gaetano Ruta, vede indagate in tutto 10 persone. Tra questi l’ex amministratore delegato Donatella Treu, l’ex presidente Benito Benedini e l’ex direttore editoriale Roberto Napoletano (ora in aspettativa non retribuita per 6 mesi), accusati di false comunicazione sociali. Secondo l’accusa, in concorso tra loro, avrebbero comunicato ai mercati “fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione economica della società, in particolare sulla vendita delle copie digitali e cartacee e sui ricavi ad esse connessi”. Altre sette persone sono invece indagate per appropriazione indebita.

Tra le relazioni messe a punto dalla società di revisione ce n’è anche una dedicata alla note spese di Napoletano. Atto ora passato all’esame dell’organismo di Vigilanza del Sole 24 ore presieduto da Gherardo Colombo, ex magistrato “storico” di Mani Pulite, e composto anche dal tributarista Arrigo Berenghi e dall’ex responsabile audit di Telecom Federico d’Andrea