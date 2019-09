Fondazione Giuseppe Restelli, 4 opportunità per il servizio civile volontario

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Il bando 2019 per i ragazzi che vogliono dedicarsi ad un’esperienza civile e al contempo formativa è alle porte. Quest’anno, per chi deciderà di candidarsi a partecipare al Servizio Civile Volontario c’è un’opportunità in più, quella offerta dalla Fondazione Giuseppe Restelli onlus nella sua sede di Rho e, in particolare all’interno dei servizi offerti a Casa Perini. Per fare domanda è necessario aver compiuto di 18 anni e non averne più di 28, essere cittadini UE o, comunque, regolarmente soggiornanti in Italia. E’ altresì determinante non aver ricevuto condanne, non appartenere a corpi di polizia o militari, essere alla prima esperienza e non averne interrotta una precedente e, infine, non aver intrattenuto rapporti di lavoro o di collaborazione con l’Ente per cui si deciderà di candidarsi. Tutte le informazioni e la procedura di candidatura possono essere consultate sul sito del Dipartimento della Gioventù, comprese quelle che riguardano i rimborsi spese e il compenso che, versato direttamente dal Dipartimento, è pari a 433,80 euro netti al mese. Scegliere il progetto ‘Come prima, più di prima’, presentato dalla Fondazione Giuseppe Restelli, significa dedicarsi al mondo degli anziani e alla cura e al sostegno degli aspetti relazionali della loro vita comunitaria: favorirne la socializzazione e i rapporti con l’esterno, sostenerli nel mantenimento delle loro capacità verbali e comunicative e, non ultimo, aiutarli a non perdere le loro autonomie residue. Un percorso che, dopo un periodo di formazione specifica, sarà inquadrato nel servizio educativo di Casa Perini, con la supervisione di educatori professionisti e psicologi. Il mondo degli anziani è il mondo delle radici della storia della comunità, della memoria e, nonostante molti stereotipi e luoghi comuni, è un mondo che non ha perso la voglia di vivere, anzi. I 4 volontari che saranno accolti presso la Fondazione avranno anche l’opportunità di partecipare ad attività concrete come la stimolazione cognitiva e sensoriale, le uscite tematiche sul territorio, la programmazione in equipe delle attività e la discussione di casi singoli con la strutturazione di interventi mirati e personalizzati. “Aprire le attività della Fondazione a 4 giovani volontari del Servizio Civile è una scelta che abbiamo accolto con entusiasmo. Significa investire ancora di più nel rapporto fra la Fondazione e la sua comunità di riferimento, ma anche gettare un ponte fra le generazioni, principio in cui crediamo molto. Un’esperienza che può insegnare molte competenze oltre che essere un prezioso servizio ai nostri ospiti e alla nostra comunità” ha dichiarato Angelo Garavaglia, Presidente della Fondazione Giuseppe Restelli onlus. Le candidature saranno possibili fino al 10 ottobre, anche per inviare la documentazione relativa alla propria disponibilità.