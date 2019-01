Fondazione ITS – JobsAcademy e Mohawk College per una partnership d’eccellenza

Fondazione ITS figura tra i maggiori Istituti Tecnici Superiori in Italia e costituisce oggi uno dei pochi attivi, al fianco delle università, nei progetti di mobilità Erasmus+. Mohawk College, con studenti provenienti da più di 80 paesi nel mondo, rappresenta una realtà di formazione internazionale e di alto livello.

I due istituti, entrambi con esperienza nelle attività di internazionalizzazione, hanno sviluppato un progetto che porterà i loro studenti e docenti a uno scambio culturale e di esperienze.

Co-finanziato dall’Unione Europea, grazie al programma Erasmus+ KA107, il progetto International Credit Mobility permetterà a 5 studenti dell’istituto bergamasco di effettuare un periodo di studio di 4 mesi nel college canadese e a 5 studenti canadesi di essere ospitati in Italia per un’esperienza di tirocinio di 2 mesi all’interno di aziende del territorio. La mobilità riguarderà anche un docente della Fondazione e due docenti del Mohawk College, i quali, grazie alla disponibilità dell’Istituto ospitante, potranno entrare in contatto con nuovi contesti e modalità di insegnamento, oltre che condividere i propri metodi.

“Siamo estremamente lieti di questo grande risultato che è il frutto del nostro impegno costante per far progredire la strategia internazionale del Canada in materia di istruzione e delle nostre fiere annuali EduCanada in Italia” ha commentato l'ambasciatrice del Canada in Italia Alexandra Bugailiskis. “Il Canada è un leader mondiale nell'istruzione tecnica e professionale e i College e Istituti canadesi contribuiscono notevolmente a costruire la forza lavoro di domani. Combinando know-how del Canada con i rinomati talenti dell’Italia e il suo innovativo programma di Industria 4.0, il programma esporrà gli studenti del Mohawk College e di JobsAcademy al meglio dei due mondi “.

L’attività di scambio si inserisce all’interno di una strategia che punta allo sviluppo di un percorso integrato di formazione internazionale (International Diploma Programme in Marketing), per una collaborazione ancora maggiore tra i due partner. Scopo finale del programma è lo sviluppo nei partecipanti di nuove competenze professionali e di vita, grazie all’esperienza formativa all’estero.

Per maggiori informazioni vai su: www.fondazionejobsacademy.org